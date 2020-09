Sorti de quarantaine, Pérez attend le résultat d'un nouveau test COVID

Sergio Pérez a dû renoncer au Grand Prix de Grande-Bretagne 2020 de F1 la semaine dernière suite à un test qui a révélé jeudi qu'il avait contracté le COVID-19, celui-ci ayant été effectué après un premier test plus tôt dans la semaine dont le résultat avait été jugé "non concluant". Le pilote Racing Point a ensuite dû déclarer forfait pour l'épreuve et observer une période de quarantaine, dont la durée était incertaine en raison d'un changement dans les exigences des autorités britanniques survenu au moment de ses deux tests.

Ces dernières ont ce jeudi confirmé que Pérez avait bien respecté et terminé sa période d'isolement, qui était donc de sept jours. "Public Health England a confirmé que la période de quarantaine de Sergio Pérez a touché à sa fin", a indiqué Racing Point dans un communiqué. Désormais, la suite des événements dépendra du résultat, attendu dans les prochaines heures, d'un nouveau test COVID qui lui permettra ou non de pouvoir de nouveau accéder au paddock.

"En accord avec le Code de conduite de la FIA, Sergio doit avoir obtenu un résultat négatif vérifié au test COVID-19 avant de pouvoir entrer dans le paddock", ajoute le communiqué de l'écurie. "Le processus de test a lieu aujourd'hui. L'équipe espère prendre une décision sur l'identité de la personne qui pilotera aux côtés de Lance plus tard dans la journée ou demain matin à la première heure."

Si jamais le nouveau test de Pérez ne lui permettait pas de pouvoir intégrer le paddock, Nico Hülkenberg, présent avec l'écurie depuis la semaine passée mais qui n'a pas pu prendre part à la course en raison d'un problème mécanique, serait son remplaçant tout désigné pour ce GP du 70e Anniversaire.