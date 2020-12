L'inattendu cadeau de départ de Racing Point à Sergio Pérez

Présent au sein de l'écurie de Silverstone depuis 2014, quand elle s'appelait encore Force India jusqu'en 2018 avant de prendre le nom de Racing Point, Sergio Pérez a profondément marqué la structure et lui a permis de retrouver la lumière en signant avec elle sept podiums, dont une victoire au Grand Prix de Sakhir 2020.

Mais l'écurie, qui sera renommée Aston Martin l'an prochain, a fait le choix pour 2021 de se passer des services du Mexicain et de recruter à la place Sebastian Vettel. Pérez a lui trouvé refuge du côté de Red Bull.

Au moment de célébrer la fin de leur union, lors d'une petite cérémonie organisée dans le stand Racing Point à Abu Dhabi, le pilote au numéro 11 a reçu de nombreux cadeaux. Parmi ceux-ci, un ressort particulièrement : le trophée de sa victoire au GP de Sakhir.

En temps normal, les écuries sont souvent très désireuses de conserver les trophées glanés et rares sont les pilotes qui ont le droit de conserver leurs prix originaux. Cette attention est renforcée par le fait qu'il s'agit de la seule victoire de l'ère moderne de l'usine, dont le dernier succès remontait à 2003 quand elle roulait toujours sous le nom de Jordan.

Même Pérez, filmé dans une vidéo diffusée ce dimanche par l'équipe, n'en revenait pas quand Otmar Szafnauer, le directeur de Racing Point, lui a présenté son propre trophée :

"- Vous allez me donner mon trophée !?

- Yep !

- C'est pas vrai...

- Si ! Je sais que tu essaies toujours de les voler, alors on va les reprendre et ensuite tu les voleras...

- Je n'ai jamais... Je l'ai ramené, tu l'avais laissé au restaurant ! (rires de la foule)

- Donc...

- Non, vraiment ?

- Oui."

Il ne s'agissait pas du seul cadeau fait à Pérez qui a également découvert l'inscription "Thank you Checo" sur le côté de la RP20 pour sa dernière course, mais également une plaque minéralogique avec la date de sa victoire, plusieurs photos encadrées et signées par l'ensemble des membres de l'écurie ainsi que le volant de son succès à Sakhir.

