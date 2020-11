Pérez : "Nous avons offert le podium à Ricciardo"

De prime abord, la course d'Imola ne s'annonçait pas particulièrement bien pour Sergio Pérez, qui n'avait pas atteint le cap de la Q3 mais était onzième sur la grille avec la possibilité de chausser des pneus mediums neufs pour le premier relais. Une option qui allait s'avérer cruciale dans le déroulement de la course, puisque les nombreux pilotes du top 10 partis en tendres rodés se sont retrouvés coincés derrière la Haas de Kevin Magnussen après leur arrêt, tandis que Pérez maintenait un excellent rythme pour leur damer le pion à la suite de son propre passage par les stands.

La neutralisation de l'épreuve au 51e tour après l'accident de Max Verstappen a toutefois changé la donne, puisque Racing Point a décidé de faire rentrer son pilote au stand pour chausser des gommes tendres neuves, le faisant rétrograder derrière Daniel Ricciardo et Charles Leclerc. Or, malgré cet avantage pneumatique, il n'est pas parvenu à repasser devant et s'est même fait doubler par l'AlphaTauri de Daniil Kvyat, qui venait d'être équipée de tendres rodés.

Pérez s'est ainsi classé sixième alors que le podium était à sa portée et critique son deuxième arrêt au stand au micro de Sky Sports F1 : "Cela n'avait pas de sens à ce moment-là, la décision a été très tardive. Mais c'est toujours facile de prendre la bonne décision après la course. Les dépassements étaient extrêmement difficiles aujourd'hui. Je n'ai pas encore parlé à l'équipe. Elle doit avoir des raisons."

"C'est juste une journée douloureuse, douloureuse, car nous avions un podium dans la poche. C'est juste dur à digérer. Je pense qu'ils sont aussi déçus que moi. Nous sommes une équipe, nous perdons et gagnons ensemble. Avec le recul, c'était la mauvaise décision aujourd'hui."

Pérez peut au moins se satisfaire du niveau de performance affiché sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, mais il n'empêche que grâce au podium de Daniel Ricciardo, Renault s'empare de la troisième place du classement général avec un petit point d'avance sur McLaren et Racing Point.

"De tout le négatif, nous pouvons tirer beaucoup de positif. Le premier relais a été formidable, une super stratégie, des super décisions de l'équipe. Nous nous sommes mis en position d'obtenir ce podium. Mais oui, c'est une journée douloureuse, notamment au championnat. Nous avons offert le podium à nos concurrents, à Ricciardo", conclut le Mexicain.

