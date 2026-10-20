Formule 1

Pérez juge que sa première saison avec Cadillac est "l'une des mes meilleures"

Dans un entretien exclusif avec Motorsport.com, Sergio Pérez affirme que 2026 est "l'une de [ses] meilleures années" en F1 en raison de son niveau de pilotage et de son leadership, même si les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes.

Luis Ramírez

Publié: 20 oct. 2026, 11:13

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Si l'on regarde les chiffres de Sergio Pérez lors de la saison 2026 de Formula 1, la campagne pourrait être qualifiée de désastreuse.

Jusqu'à présent, Cadillac n'a pas marqué de point, même si le Mexicain est passé près d'y parvenir au Grand Prix de Monaco, où il a hissé la MAC-10 jusqu'à la dixième position avant d'écoper d'une pénalité. Mais si les chiffres racontent une partie de l'histoire, il faut regarder l'ensemble du tableau, qui ne se reflète pas toujours dans le classement final.

Par exemple, on ne peut pas oublier la performance de Bakou où, dès le premier jour, il était proche d'une place dans le top 10. On ne peut pas non plus passer sous silence Singapour, où il était proche d'avoir un tour d'avance sur son coéquipier Valtteri Bottas - des situations que le classement général ne montre pas.

Dans un entretien exclusif avec Motorsport.com, il a été demandé à Pérez s'il considérerait 2026 comme sa pire saison, ce à quoi il a répondu directement : "Non, pas du tout."

"En termes de résultats, évidemment, mais je pense que les gens qui comprennent ce sport peuvent voir le niveau auquel je pilote et le niveau que j'ai maintenu, la performance que j'ai livrée, et ils peuvent comprendre le calibre de l'année que j'ai eue."

Jusqu'à présent, lors de chacune des années où il avait couru, il avait marqué des points, depuis ses débuts avec Sauber en 2011 jusqu'à sa dernière campagne avec Red Bull en 2024. Désormais, cette possibilité semble lointaine alors qu'il reste six courses pour conclure la campagne.

Mais pour Pérez, il est important de regarder tous les éléments entourant cette saison particulière, où, pour la première fois, il a dû mener et bâtir un projet à partir de zéro avec une voiture qui a subi diverses modifications depuis la première course pour résoudre des problèmes de fiabilité, jusqu'à maintenant, où il est lui-même devenu le leader de l'équipe, orientant le développement et, lorsque les outils l'ont permis, se battant face au peloton du milieu de grille.

Sergio Pérez (Cadillac)

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Au final, en Formula 1, vous dépendez énormément de votre voiture pour accomplir de grandes choses", a-t-il déclaré.

"En fin de compte, nous avons des gens qui connaissent très bien ce sport, et c'est évidemment le cas de mon équipe, et ils savent à quel niveau je suis."

Lorsqu'il lui a été demandé où il placerait 2026 dans sa carrière par rapport aux autres saisons, en mettant en parallèle ses résultats et ses performances avec la voiture qu'il a eue, il a déclaré : "Je pense que c'est l'une de mes meilleures années. Sans aucun doute, en termes de confiance, de niveau de pilotage, de prise de décision, de leadership, sans aucun doute l'une de mes meilleures années."

"Je fais partie de quelque chose de tellement important et fondamental dans un nouveau projet. Ma voix a beaucoup de poids ici, et je pense que, en tant que pilote, cela implique aussi beaucoup de responsabilités."

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent McLaren va utiliser ses derniers développements 2026 pour tester des concepts 2027

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Luis Ramírez





La F2 a révélé son calendrier 2027 avec deux étapes inédites



FIA F2



FIA F2 14 j



La F2 a révélé son calendrier 2027 avec deux étapes inédites





Les propriétaires de Cadillac F1 face à une action en justice



Formule 1



Formule 1 1 m



Les propriétaires de Cadillac F1 face à une action en justice





La vente de Cadillac F1 démentie malgré une enquête aux États-Unis



Formule 1



Formule 1 1 m



La vente de Cadillac F1 démentie malgré une enquête aux États-Unis

Plus de

Sergio Pérez





Chez Cadillac, les freins sont toujours un problème



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



2 j



Chez Cadillac, les freins sont toujours un problème





Accrochage Norris-Pastri : le verdict des commissaires



Formule 1



Formule 1



GP de Singapour



9 j



Accrochage Norris-Pastri : le verdict des commissaires





"Quelque chose de grave risque d'arriver", prévient Pérez à propos de F1 2026 "trop dangereuses"



Formule 1



Formule 1 20 j



"Quelque chose de grave risque d'arriver", prévient Pérez à propos de F1 2026 "trop dangereuses"

Plus de

Cadillac





Pourquoi Bottas était-il si loin du rythme de Pérez à Bakou ?



Formule 1



Formule 1



GP d'Azerbaïdjan



21 j



Pourquoi Bottas était-il si loin du rythme de Pérez à Bakou ?





Colton Herta vise la F1 en 2028 : "J'ai encore une chance"



Formule 1



Formule 1



GP d'Azerbaïdjan



22 j



Colton Herta vise la F1 en 2028 : "J'ai encore une chance"





Cadillac annonce trois recrues techniques majeures, dont un ancien responsable Red Bull



Formule 1



Formule 1 25 j



Cadillac annonce trois recrues techniques majeures, dont un ancien responsable Red Bull

Dernières actus





Pérez juge que sa première saison avec Cadillac est "l'une des mes meilleures"



Formule 1



F1 Formule 1 5 min



Pérez juge que sa première saison avec Cadillac est "l'une des mes meilleures"





L'IndyCar débarquera à Barcelone en 2027 pour une première historique en Espagne



IndyCar



Indy IndyCar 1 h



L'IndyCar débarquera à Barcelone en 2027 pour une première historique en Espagne





Le MotoGP confirme aux équipes sa volonté de maintenir le GP du Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Qatar



2 h



Le MotoGP confirme aux équipes sa volonté de maintenir le GP du Qatar





Toprak Razgatlioglu forfait pour la fin de la saison MotoGP 2026



MotoGP



MGP MotoGP



GP d'Australie



3 h



Toprak Razgatlioglu forfait pour la fin de la saison MotoGP 2026

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire