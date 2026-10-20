Formule 1
Pérez juge que sa première saison avec Cadillac est "l'une des mes meilleures"
Dans un entretien exclusif avec Motorsport.com, Sergio Pérez affirme que 2026 est "l'une de [ses] meilleures années" en F1 en raison de son niveau de pilotage et de son leadership, même si les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes.
Luis Ramírez
Publié: 20 oct. 2026, 11:13
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Photo de : Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Si l'on regarde les chiffres de Sergio Pérez lors de la saison 2026 de Formula 1, la campagne pourrait être qualifiée de désastreuse.
Jusqu'à présent, Cadillac n'a pas marqué de point, même si le Mexicain est passé près d'y parvenir au Grand Prix de Monaco, où il a hissé la MAC-10 jusqu'à la dixième position avant d'écoper d'une pénalité. Mais si les chiffres racontent une partie de l'histoire, il faut regarder l'ensemble du tableau, qui ne se reflète pas toujours dans le classement final.
Par exemple, on ne peut pas oublier la performance de Bakou où, dès le premier jour, il était proche d'une place dans le top 10. On ne peut pas non plus passer sous silence Singapour, où il était proche d'avoir un tour d'avance sur son coéquipier Valtteri Bottas - des situations que le classement général ne montre pas.
Dans un entretien exclusif avec Motorsport.com, il a été demandé à Pérez s'il considérerait 2026 comme sa pire saison, ce à quoi il a répondu directement : "Non, pas du tout."
"En termes de résultats, évidemment, mais je pense que les gens qui comprennent ce sport peuvent voir le niveau auquel je pilote et le niveau que j'ai maintenu, la performance que j'ai livrée, et ils peuvent comprendre le calibre de l'année que j'ai eue."
Jusqu'à présent, lors de chacune des années où il avait couru, il avait marqué des points, depuis ses débuts avec Sauber en 2011 jusqu'à sa dernière campagne avec Red Bull en 2024. Désormais, cette possibilité semble lointaine alors qu'il reste six courses pour conclure la campagne.
Mais pour Pérez, il est important de regarder tous les éléments entourant cette saison particulière, où, pour la première fois, il a dû mener et bâtir un projet à partir de zéro avec une voiture qui a subi diverses modifications depuis la première course pour résoudre des problèmes de fiabilité, jusqu'à maintenant, où il est lui-même devenu le leader de l'équipe, orientant le développement et, lorsque les outils l'ont permis, se battant face au peloton du milieu de grille.
Sergio Pérez (Cadillac)
Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
"Au final, en Formula 1, vous dépendez énormément de votre voiture pour accomplir de grandes choses", a-t-il déclaré.
"En fin de compte, nous avons des gens qui connaissent très bien ce sport, et c'est évidemment le cas de mon équipe, et ils savent à quel niveau je suis."
Lorsqu'il lui a été demandé où il placerait 2026 dans sa carrière par rapport aux autres saisons, en mettant en parallèle ses résultats et ses performances avec la voiture qu'il a eue, il a déclaré : "Je pense que c'est l'une de mes meilleures années. Sans aucun doute, en termes de confiance, de niveau de pilotage, de prise de décision, de leadership, sans aucun doute l'une de mes meilleures années."
"Je fais partie de quelque chose de tellement important et fondamental dans un nouveau projet. Ma voix a beaucoup de poids ici, et je pense que, en tant que pilote, cela implique aussi beaucoup de responsabilités."
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