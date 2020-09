Racing Point doit pouvoir sauter sur la moindre occasion de podium

Ne cachant pas une certaine déception devant les performances récentes de Racing Point en course, Sergio Pérez estime que l'écurie doit faire le dos rond sur des tracés qui ne conviennent pas forcément à sa monoplace. La RP20 s'est retrouvée en difficulté à Spa-Francorchamps la semaine dernière et pourrait également être en dedans à Monza ce week-end, sur un nouveau tracé à haute vitesse. Le pilote mexicain attend néanmoins des progrès, rappelant qu'il est important pour la future écurie Aston Martin de jouer la troisième place du championnat constructeurs. Quant aux perspectives de podium, elles ne se présenteront qu'en cas de coup dur pour Mercedes ou Red Bull Racing à l'avant. Tout l'enjeu est d'être au rendez-vous si jamais l'opportunité se présente.

"Je pense que nous devrions être mieux que nous l'étions le week-end dernier, clairement", avance Pérez dans le paddock italien. "Nous devrions être dans les points avec les deux voitures et mettre de l'écart avec nos concurrents, car cette troisième place au championnat constructeurs compte énormément pour nous. Nous devons donc marquer autant de points que possible."

"Nous avons toujours une différence de rythme par rapport aux deux top teams, Red Bull et Mercedes. Ça rend donc les choses plus difficiles. J'ai aussi le sentiment que, pour plusieurs raisons, nous n'avons pas maximisé certains de nos week-ends où nous avions une chance de terminer sur le podium. Il n'y a que la Hongrie où nous aurions pu le faire. Sinon, il n'y a pas eu d'autres opportunités. Nous devons réduire l'écart avec Red Bull et faire en sorte d'être là si jamais ils échouent, être là pour prendre une place sur le podium. Nous savons quels sont les points forts de la voiture, quels sont ses points faibles, et nous essayons d'équilibrer les choses sur chaque circuit. Il y a des pistes où nous serons forts et d'autres où nous aurons un peu plus de mal. Il est juste important de limiter la casse quand nous sommes en difficulté."

Pérez estime que le Grand Prix de Belgique dimanche dernier a permis de mettre en lumière l'un des soucis de la RP20, à savoir sa motricité en sortie de virage lent. Les deux pilotes ont ainsi perdu beaucoup de temps dans le premier et le dernier virage du tracé de Spa.

"Notre performance n'était pas géniale dans les virages lents en course", précise-t-il. "Nous ne pouvions pas gagner de terrain rapidement. Je crois que ça a contribué à notre résultat. Nous n'étions pas aussi rapides que les McLaren et que les Renault, ce qui a rendu les choses difficiles. Au bout du compte, même si nous avions des stratégies très différentes, nous étions proches l'un de l'autre. Le tracé ne fonctionnait tout simplement pas pour nous. Nous avons probablement pris quelques mauvaises décisions durant le week-end, mais rien de majeur. J'espère qu'ici, bien que ce soit assez similaire au niveau de l'appui aérodynamique, nous pourrons être plus compétitifs."