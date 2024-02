Pérez : Red Bull est "courageux" d'avoir changé son concept

Red Bull a clôturé le bal des présentations F1 2024 avec style, puisque sa RB20 en a surpris plus d'un : si la livrée est sensiblement la même que celle des années précédentes, les solutions aérodynamiques présentes sur la voiture s'éloignent de ce que l'on a pu voir du côté de Milton Keynes en 2022 et 2023.

La zone des pontons et du capot moteur est la plus intéressante à cet égard, puisqu'ils semblent reprendre les idées développées, mais finalement abandonnées, par Mercedes. Et c'est sans compter la première évolution majeure de la RB20, qui devrait davantage la rapprocher du concept "zéro ponton" de l'équipe allemande.

Ces changements sur le plan aérodynamique étonnent également si l'on tient compte des performances de la Red Bull RB19 de 2023. Sur les 22 Grands Prix de la saison précédente, la voiture confiée à Max Verstappen et Sergio Pérez en a remporté 21, ce qui constitue un record absolu en F1. L'on aurait donc pu s'attendre à voir Red Bull opter pour une approche plus précautionneuse en développant une F1 2024 ressemblant davantage à la RB19.

"Cela montre à quel point cette équipe cherche à aller de l'avant et à repousser toutes les limites", a expliqué Pérez, s'avouant lui-même "un peu" surpris de voir Red Bull s'inspirer des solutions vues sur les Mercedes.

"Cela fait vraiment plaisir à voir. Cela montre la faim de cette équipe. Nous avions une voiture tellement dominante l'année dernière que vous n'auriez pas imaginé que nous changerions autant le concept, et je pense que c'est vraiment courageux de la part de Red Bull de faire ça."

Avec ses 21 succès en 2023, auxquels s'ajoutent cinq victoires en sprint et 14 pole positions lors des séances de qualifications, la Red Bull RB19 était une voiture très efficace dans sa globalité. Et avec la nouvelle RB20, Sergio Pérez a indiqué qu'un domaine de performance en particulier avait pu être amélioré. "Essentiellement, notre [performance à] basse vitesse semble être dans une meilleure fenêtre mais il est évident que nous ne le saurons pas tant que nous n'aurons pas pris la piste", a-t-il ajouté.