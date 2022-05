Pérez regrette une consigne "injuste" en faveur de Verstappen

Charger le lecteur audio

La victoire de Max Verstappen aura beau avoir été confortable sur la ligne d'arrivée, elle n'en aura pas moins été compliquée à se dessiner. D'abord parce qu'après avoir échoué à prendre l'avantage sur Charles Leclerc au moment du départ, le Néerlandais a commis une erreur rare mais très coûteuse en temps alors qu'il était seul en piste au virage 4.

Une fois sorti des graviers, il s'est retrouvé derrière son équipier Sergio Pérez, à qui il a rapidement été demandé de s'écarter pour que Verstappen puisse tenter de prendre l'avantage sur George Russell, alors second. Victime de problème de DRS, le Champion du monde en titre n'a pas réussi pendant que Pérez, après un passage décalé au stand, est vite revenu avant de klaxonner derrière son chef de file, demandant même à avoir l'opportunité de tenter sa chance sur la Mercedes, ce qui n'a pas été accepté.

Finalement, une fois Verstappen rentré pour faire l'undercut à la W13, Pérez a rapidement effacé Russell et s'est retrouvé en bonne position pour espérer la victoire, avec l'abandon de Charles Leclerc. Las, il lui a à nouveau été demandé de s'effacer dans la dernière partie de course pour permettre au #33 de l'emporter et de prendre les commandes du classement pilotes grâce à ce doublé.

À la radio au moment de recevoir l'ordre, le Mexicain a lancé : "C'est très injuste, mais OK." En fin d'épreuve, à nouveau en communication avec son stand alors que le doublé venait d'être assuré, il a indiqué : "Heureux pour l'équipe, mais il faudra qu'on discute plus tard."

S'exprimant ensuite au sortir du cockpit en interview, Pérez s'est avant tout montré diplomate : "Je suis extrêmement heureux d'être sur le podium pour la première fois au Grand Prix d'Espagne." Puis, à la question de savoir s'il aurait pu gagner, il a répondu : "Oui, je pense que c'était proche. Mais au final, c'est un excellent résultat d'équipe. J'en suis heureux."

Toutefois, quand sa demande de consigne a été évoquée, il a tenu à souligner le temps perdu pour lui dans le déroulé de sa stratégie : "Nous avions des stratégies de pneus différentes à ce moment-là. J'ai laissé Max passer au début, puis j'ai pensé que je pouvais passer et ne pas perdre de secondes cruciales pour que ma stratégie fonctionne, mais quoi qu'il en soit, c'est un bon résultat d'équipe."

Sur le plan collectif, outre la prise de pouvoir de Verstappen chez les pilotes, Red Bull a également pris les commandes chez les constructeurs, Ferrari ayant subi un abandon avec Charles Leclerc et récolté une quatrième place avec Carlos Sainz.