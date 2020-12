Pérez vainqueur et sans volant 2021 : "Je suis en paix avec moi-même"

Impliqué malgré lui dans l'accrochage du premier tour ayant laissé sur le carreau Verstappen et Leclerc, qui, revenus sur un Bottas lent à s'extraire de la grille, arrivaient ramassés dans les premiers mètres de course, Pérez s'est vu contraint à un passage aux stands à la fin du premier tour pour réparer son auto et chausser de nouvelles gommes pneumatiques, le plaçant ainsi sur une stratégie totalement décalée du reste du peloton.

Ressorti 18e et dernier, il s'est ensuite attelé à une très solide remontée le voyant rapidement réintégrer le top 10 puis adopter un rythme solide et constant, crucial pour tirer profit de la folie du dernier tiers de course, lors duquel l'accident du débutant Jack Aitken a provoqué l'entrée en piste de la Voiture de Sécurité. C'est dans ce moment d'extrême confusion que Mercedes, qui occupait alors les deux premières positions du Grand Prix avec un Russell éblouissant et un Bottas impuissant, réalisa un énorme cafouillage sur son double-arrêt aux stands, retardant la sortie de Bottas et chaussant les mauvais pneus à Russell, contraint de repasser une nouvelle fois par les stands.

Mais la chance de Checo se matérialisa réellement lorsque, à l'agonie avec des pneus hors du coup, Bottas se trouva définitivement exclu de la lutte pour la victoire et que Russell, en pleine attaque avec ses gommes neuves et revenu à 2''2 du Mexicain avec la ferme intention de reprendre la tête, se trouva victime d'une crevaison lente nécessitant un nouvel arrêt aux stands…

Dès lors, le pilote Racing Point n'autorisa à aucun moment son poursuivant Esteban Ocon à s'autoriser à penser à la victoire, et c'est avec émotion qu'il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur de Grand Prix avec une avance de près de 10 secondes.

Premier Mexicain à gagner un GP depuis 1970, Pérez s'est dit "sans voix et espérer qu'il ne s'agit pas d'un rêve", au moment de décrire ses premières émotions. "J'ai rêvé tant d'années de ce moment ! Dix ans ! Incroyable. Je ne sais pas quoi dire ! Après le premier tour, la course semblait finie comme la semaine dernière, mais il ne fallait pas abandonner et remonter, obtenir le meilleur résultat possible. Cette année, la chance n'avait pas été avec nous, mais enfin, on est récompensés au mérite aujourd'hui. Certes, les Mercedes ont eu des problèmes aujourd'hui, mais à la fin, mon rythme était assez bon pour contenir George, qui a fait une course fantastique aujourd'hui."

"J'ai fait une grosse erreur sous Safety Car en bloquant salement mon pneu avant gauche et sur le premier relais, j'ai eu tellement de vibrations ! Mais je suis remonté et je disais à l'équipe : 'cette voiture est comme une limousine, tellement facile !' Malgré les vibrations, nous avions un rythme fantastique."

Sans volant encore pour la saison prochaine en Formule 1, Pérez aspire à obtenir le baquet Red Bull aux côtés de Verstappen. Néanmoins, ce n'est pas à ça que pensait celui qui savourait la victoire et ne parvenait à contenir ses larmes de joie au sortir de l'auto.

"Je suis juste plus en paix avec moi-même, pour être honnête. Et ce qui se passe en ce moment n'est pas tellement entre mes mains, mais je souhaite continuer. Si je ne suis pas sur la grille l'an prochain, je le serai en 2022."