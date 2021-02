Photos - L'Alfa Romeo C41 en piste à Barcelone

Alfa Romeo a présenté sa nouvelle Formule 1 cette semaine. La C41 sera chargée de défendre ses chances pour la saison 2021 du Championnat du monde, avec à son volant le Champion du monde 2007 Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi. Son premier roulage a eu lieu quelques jours après son lancement, ce vendredi, sur le circuit de Barcelone. En voici les photos :

Alors qu'un gel partiel des châssis a été mis en place comme mesure de limitation des coûts dans une période de crise mondiale sur fond de pandémie de COVID-19, le principal changement concernant l'Alfa Romeo vis-à-vis de sa devancière se situe sur le museau, qui a été grandement modifié. L'autre différence principale est bien entendu la livrée renouvelée par rapport à celles des trois saisons précédentes.

Pour le roulage de ce vendredi, c'est Robert Kubica, le pilote de réserve de l'écurie dirigée par Frédéric Vasseur, qui était au volant. Dans cette journée de tournage promotionnel, où le roulage est limité à 100 km maximum et effectué avec des pneus Pirelli de démonstration, ce sont 29 tours au total qui ont été réalisés, principalement sur la version "courte" du tracé catalan.

"Après une série de tours d'installation en début de journée, la C41 [...] a été soumise à une série de tests par les ingénieurs de l'équipe, dans le but d'effectuer toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer que la voiture est prête. [...] La journée s'est déroulée sans problème de fiabilité", peut-on notamment lire dans le communiqué de l'écurie.

"C'est toujours un moment spécial d'être le premier à piloter une nouvelle voiture", a déclaré Kubica au sortir de cette journée. "Aujourd'hui, il s'agissait de s'assurer que tout fonctionnait comme prévu et que tous les systèmes étaient fonctionnels. La performance n'était donc pas un objectif, mais le plaisir de piloter une voiture comme celle-ci n'en est pas diminué pour autant. La voiture était agréable et je suis impatient de la piloter à nouveau plus tard dans la saison."