Photos - L'Aston Martin AMR22 en piste

La nouvelle ère commence maintenant ! Pour la première fois, une Formule 1 répondant à la révolution technique de 2022 a pris la piste. Le look des monoplaces a drastiquement évolué, avec un appui aérodynamique réduit et le recours à l'effet de sol... et c'est Aston Martin qui mène le bal.

L'AMR22 présentée ce jeudi par l'écurie britannique a pris la piste aujourd'hui à Silverstone, à quelques hectomètres du siège de l'équipe. Il s'agit bien évidemment d'une journée de tournage promotionnel limitée à 100 km avec des pneus de démonstration, mais ce déverminage n'en est pas moins crucial.

Les pilotes titulaires Lance Stroll et Sebastian Vettel étaient au volant, engrangeant une expérience précieuse avant les essais hivernaux de Barcelone, qui auront lieu du 23 au 25 février.

