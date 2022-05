Photos - Les casques des pilotes pour le GP de Monaco

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix de Monaco de Formule 1 est considéré comme le joyau du Championnat du monde. Présente au calendrier depuis 1950, presque sans interruption, l'épreuve est particulièrement appréciée des pilotes et des fans pour son histoire, son tracé technique et exigeant et, bien entendu, son glamour. Il n'est donc pas rare de voir les pilotes de la grille marquer le coup en arborant des casques spéciaux en Principauté. Et c'est de nouveau été le cas cette année.

Lewis Hamilton a dévoilé un design conçu en collaboration avec l'artiste américain Daniel Arsham. Connu pour ses sculptures, Arsham s'est chargé d'imaginer le casque du septuple Champion du monde comme un vestige archéologique, comportant plusieurs cristaux d'améthyste. Par ailleurs, une sculpture du casque spécial de Hamilton sera vendue aux enchères ; les bénéfices iront à Mission 44, la fondation du pilote Mercedes.

En tant que régional de l'étape, Charles Leclerc est un habitué des casques spéciaux à Monaco. Après avoir couru avec le design de son père, Hervé Leclerc, pour sa première participation en F1 en 2018, puis avec celui de Jules Bianchi l'année suivante, le Monégasque a rendu hommage à sa patrie avec un casque rouge et blanc.

Lui qui réside sur le Rocher, Valtteri Bottas a opté pour un design faisant un clin d'œil à ce qui rend Monaco célèbre dans le monde : le jeu. À noter que le casque du pilote Alfa Romeo, qui présente une paire de sept et des jetons de casino, a été imaginé par la cycliste Tiffany Cromwell, avec qui il partage sa vie.

Enfin, Sergio Pérez a profité de l'occasion pour rendre hommage à Pedro Rodríguez, pilote mexicain des années 1960 et 1970 ayant péri en course. Jusqu'à la victoire de Pérez au GP de Sakhir 2020, Rodríguez était le seul représentant de ce pays à s'être imposé en Formule 1.