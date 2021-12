Photos - La F1 découvre le circuit de Djeddah

Utilisez les flèches sur l'image ci-dessus ou sur votre clavier pour passer d'une photo à l'autre.

Long de 6,174 km et composé de 27 virages, le circuit urbain de Djeddah accueille le tout premier Grand Prix d'Arabie saoudite de l'Histoire de la F1. Il sera parcouru à 50 reprises lors de la course de dimanche, pour une distance totale de 308,7 kilomètres. Les simulations effectuées par la F1 suggèrent que le tour devrait être bouclé en 1'27"9 en qualifications et en 1'33"8 en course.

Fraîchement construit pour les besoins de cette première, le tracé de Djeddah se veut urbain car serpentant sur la corniche de la ville située sur les bords de la mer Rouge. Dans les faits, il est très atypique pour un circuit "en ville" puisqu'il promet d'être très rapide en dépit de ses nombreux virages. Toutefois, la plupart d'entre eux ne demanderont pas de tomber en-dessous du cinquième rapport de boîte. La vitesse moyenne attendue se situe autour des 250 km/h et trois zones DRS différentes seront à disposition des pilotes.

Bâti à la hâte avec une accélération très nette des travaux ces dernières semaines, le circuit sentira la peinture fraîche et l'asphalte neuf et son environnement sera loin d'être aussi "avancé", notamment du côté des bâtiments censés accueillir du public. Il sera aussi très poussiéreux, même si les équipes sur place tentent de le nettoyer au mieux. L'influence de cette situation sur l'adhérence des monoplaces et l'évolution des conditions de piste dans un endroit où certaines zones ne laisseront pas énormément de marge d'erreur aux pilotes est évidemment un grand point d'interrogation.

Avec un départ de course prévu à 20h30 heure locale (18h30 en France) et une nuit qui tombe aux alentours de 17h45, la course sera nocturne.