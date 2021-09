Photos - Les livrées "cinéma" de la F1

Photo de: Jaguar Cars and Wieck Media Services, Inc.

Les deux pilotes Jaguar, Christian Klien et Mark Webber, n'ont pas terminé la course. Pire, Klien a abandonné après un accident dans le premier tour et a cassé son précieux nez. Le diamant qui était posé dessus n'a jamais été retrouvé !

David Coulthard a offert à Red Bull son premier podium en catégorie reine et a gagné son pari face à Christian Horner, directeur d'équipe. Ce dernier a donc dû plonger dans la piscine du motorhome en étant le moins vêtu possible.

Pour le deuxième volet de la saga Batman réalisée par Christopher Nolan, les Toyota TF108 de Jarno Trulli et Timo Glock ont noirci les déflecteurs latéraux et l'aileron arrière.

Le logo du film Cars 2 (et l'éclair de Flash McQueen) était présent sur les pontons de la Virgin MVR-02 de Timo Glock et Jérôme d'Ambrosio à Silverstone, en 2011.

Après Toyota, Lotus s'est chargé de faire la pub du troisième et dernier film Batman, en 2012. Et comme en 2008, les pilotes ont pu s'approcher de la Batmobile.

Renault et Star Wars, GP de Monaco 2017

Le 40e anniversaire des débuts de Renault en F1 et du premier film de la saga Star Wars a été fêté au GP de Monaco 2017. Malheureusement, les superbes casques et combinaisons de Nico Hülkenberg et Jolyon Palmer n'ont pas été portés lors du week-end de course.