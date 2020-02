La vraie Racing Point RP20 a débuté les essais

Racing Point a déjà présenté sa livrée pour la campagne à venir lors d'un événement qui se tenait en Autriche, plus précisément à Mondsee. Il s'agissait surtout d'un moyen de dévoiler les nouveaux termes de l'accord avec BWT, un des partenaires principaux de l'écurie depuis 2017 puisqu'il lui donne sa robe rose et blanche, la firme spécialisée dans le traitement de l'eau étant devenue sponsor-titre de la structure dont le nom complet est désormais "BWT Racing Point Formula 1 Team". SportPesa, qui occupait cette position l'an passé, n'apparaît plus sur la voiture.

Toujours est-il que, proximité avec les tests hivernaux oblige, cette présentation avait été réalisée sur une monoplace de la saison 2019. Ce mercredi matin, à Barcelone, dans le cadre des essais privés, c'est bien la RP20, nouvelle création de l'écurie basée à Silverstone dont la destinée est présidée par l'homme d'affaires canadien Lawrence Stroll, qui a effectué ses premiers tours de roue, aux mains de Sergio Pérez. Cet après-midi, c'est Lance Stroll qui prendra le relais.

Visuellement, le changement le plus évident est bien sûr à l'avant où le nez de la monoplace s'apparente grandement à la solution introduite l'an passé et conservée cette année du côté de Mercedes.

