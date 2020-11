Photos - Le test de Fernando Alonso avec Renault à Bahreïn

Fernando Alonso poursuit son travail de préparation et de réacclimatation aux exigences de la Formule 1. Et pour ce faire, Renault l'a invité à prendre part à un roulage sur le circuit de Sakhir au volant de la voiture de la saison 2018. Il a d'ores et déjà réalisé plusieurs séances de simulateur et une journée de tournage promotionnel à Barcelone au volant de la R.S.20, dans la limite de 100 km le mois dernier.

Lire aussi : Photos - Yuki Tsunoda en essais avec AlphaTauri à Imola

Après cette journée dans la F1 2020, Alonso a reconnu qu'il avait encore du travail pour se remettre à niveau, lui qui n'a plus couru en F1 en compétition depuis le GP d'Abu Dhabi 2018. "Les sensations étaient bonnes. Je pense que la voiture est plus performante que moi pour le moment, car je ne peux pas en extraire le maximum", avait ainsi déclaré le double Champion du monde au sortir de ce roulage.

"Retrouver les vitesses de la F1 n'est pas simple. J'ai progressé tour après tour et j'ai essayé de donner des informations aux ingénieurs. Nous avions aussi des images à faire donc il y avait des caméras, des drones qui me suivaient. Il y avait beaucoup de travail. Je pense que la voiture a du potentiel, comme nous le voyons chaque week-end. Mais il y a encore une marge de progression, nous le savons, et nous essaierons d'y parvenir à plus court terme."

Cliquez sur les photos ci-dessous pour les faire défiler.

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 1 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team 2 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 3 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 4 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 5 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 6 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 7 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 8 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 9 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 10 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 11 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 12 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 13 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 14 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team 15 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team 16 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 17 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 18 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 19 / 20 Photo de: Renault Sport Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 20 / 20 Photo de: Renault Sport

Voir aussi :