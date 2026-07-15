Le clan Piastri écarte l'idée "absurde" d'un départ, sur fond de rumeur Verstappen

Les rumeurs qui entourent Max Verstappen et qui le lient à un potentiel avenir chez McLaren impliquent, en creux ou de façon parfois explicite, le départ d'Oscar Piastri de l'écurie de Woking, d'aucuns allant jusqu'à lui prédire un avenir chez Red Bull, en lieu et place du Néerlandais.

Des spéculations et conjectures typiques de la "silly season", cette période de l'année où - faute d'annonces officielles - le paddock bruisse de rumeurs en tout genre. Verstappen avait déjà été au centre des débats lors de l'été 2025, et l'on ne peut pas dire que le contexte de 2026 permette de régler ce sujet, de nouveau remis sur la table.

Si l'on tourne la perspective vers Piastri, il est certain que, sur le plan sportif, l'Australien n'est pas du tout dans la même situation qu'il y a 12 mois. À cette époque, même s'il ne comptait pas encore une avance importante sur ses plus proches rivaux, il faisait figure de favori au titre au volant d'une McLaren qui semblait taillée pour lui.

Le titre a été perdu dans les conditions que l'on sait et McLaren n'a pas réussi à maintenir son statut de référence avec l'entrée en vigueur d'une réglementation 2026 qui a remis l'avantage entre les mains des structures d'usine. Piastri est actuellement sixième du championnat pilotes, à 15 points de Lando Norris et six unités devant Verstappen.

De quoi lui donner des envies d'ailleurs ou de se laisser attirer par d'éventuelles sirènes venues de Milton Keynes ? Pas vraiment à en croire son manager, Mark Webber, qui a évoqué ce sujet auprès de nos confrères de RACER.

Oscar Piastri (McLaren) Photo de: Liam Fabre

"Oscar est sous contrat avec McLaren jusqu'à nouvel ordre", a déclaré l'ancien pilote Red Bull. "Les rumeurs selon lesquelles il chercherait à partir sont absurdes."

"Beaucoup de rumeurs ont circulé à son sujet et au sujet d'autres écuries… McLaren a répété à plusieurs reprises qu'elle souhaitait le garder sur le long terme, et Oscar se concentre sur cet objectif."

Outre les mots récents d'Andrea Stella, Zak Brown lui-même, le PDG de McLaren Racing, s'est effectivement exprimé plusieurs fois en ce sens, pas plus tard qu'à Silverstone.

"Je suis très satisfait de mes deux pilotes, Lando et Oscar", a déclaré Brown en conférence de presse officielle. "Et je pense que chaque fois qu'un nom comme celui de Max est évoqué, tout le monde s'emballe un peu - [c'est] un quadruple champion du monde -, mais je suis très satisfait de notre line-up."

"Je n'ai pas vraiment réfléchi à [ce que je pourrais offrir à Verstappen] car j'ai déjà deux pilotes dans les baquets. Je ne peux donc pas lui proposer de prendre place dans ma voiture. [Les discussions éventuelles] n'ont abouti à rien. J'ai mes deux pilotes, il n'y a donc rien à signaler."

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