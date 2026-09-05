Oscar Piastri pénalisé sur la grille au Grand Prix d'Italie

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Initialement qualifié troisième, Oscar Piastri (McLaren) va devoir reculer sur la grille de départ du Grand Prix d'Italie 2026 de F1 après s'être rendu coupable d'un blocage sur Liam Lawson.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
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Qualifié troisième, Oscar Piastri devra finalement s'élancer depuis la sixième place de la grille de départ du Grand Prix d'Italie 2026 de F1 après avoir été reconnu coupable par les commissaires d'une gêne sur Liam Lawson lors des qualifications.

L'incident s'est produit en Q2 quand, alors que Lawson tentait de suivre de près Max Verstappen pour bénéficier de son aspiration dans son ultime tentative, Piastri sortait des stands et s'est retrouvé au mauvais endroit et au ralenti entre les deux Red Bull au moment d'aborder la première chicane.

Si Verstappen est passé sans trop de problème, la McLaren s'est en revanche retrouvée sur le chemin de Lawson quand ce dernier s'est engagé dans le premier virage, lui coûtant du temps dans cet enchaînement qui conditionne ensuite la pleine charge vers la seconde chicane. Le Néo-Zélandais n'est pas parvenu à se qualifier pour la Q3.

 

Rapidement saisis du dossier, les commissaires ont lancé leur enquête avant d'entendre les deux pilotes et leurs écuries. Il est ressorti du travail des officiels que, malgré des circonstances potentiellement atténuantes - notamment des informations pas suffisamment précises arrivées dans un mauvais timing, selon eux -, Piastri avait bien gêné Lawson de façon injustifiée. Ils l'ont donc sanctionné de trois places de recul sur la grille, la pénalité standard pour cette infraction.

Voici comment la décision a été justifiée : "En sortant des stands, le pilote de la voiture n°81 a reçu le message suivant : 'Verstappen, Lawson et Sainz franchissent la ligne ; Sainz s'est arrêté ; il ne reste plus que Verstappen et Lawson. Fais attention à eux lorsque tu rejoindras la piste'." 

"Le pilote de la voiture n° 81 a déclaré qu'il n'avait pas été averti que VER et LAW étaient sur des tours d'attaque, mais qu'il s'était rendu compte, alors qu'il était presque arrivé au virage 1, que VER était [bien] sur un tour lancé. Il a considérablement ralenti et s'est maintenu à droite pour laisser VER passer, mais n'a rien pu faire pour éviter de gêner LAW qui se trouvait juste derrière lui."

"Les commissaires reconnaissent qu'au vu des informations dont il disposait et de la situation dans laquelle il se trouvait, le pilote de la voiture n°81 n'avait, à ce stade, aucune autre option possible et a donc, par inadvertance et de manière injustifiée, gêné la voiture n°30."

"Par conséquent, la sanction standard consistant en un recul de trois places sur la grille de départ est infligée."

Cette pénalité permet à Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Max Verstappen de gagner chacun une place, se trouvant désormais respectivement aux troisième, quatrième et cinquième rangs.

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