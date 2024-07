Piastri : il est "très tôt" pour désigner un numéro un chez McLaren

Le GP de Hongrie a peut-être illustré un problème en devenir pour McLaren. Lando Norris a pris la tête à la faveur d'un arrêt anticipé, décidé par l'équipe pour le protéger de Lewis Hamilton, et il était prévu qu'il rende la position à Oscar Piastri après avoir bénéficié de cette stratégie plus favorable, ce qu'il a mis du temps à faire.

Si Norris a fini par reconnaître qu'il se devait de rendre la position, il a perdu sept points en le faisant, qui pèseront peut-être lourd dans la course au titre, puisqu'il accuse encore 76 points de retard sur Max Verstappen. Pendant que chez Red Bull, Sergio Pérez n'est pas une menace pour Verstappen et alors que Piastri est aujourd'hui relégué à 40 unités de son coéquipier, McLaren devrait-elle tout miser sur Norris et éviter que les pilotes se prennent des points ? L'Australien estime que le moment n'est pas venu.

"Je pense pas qu'il faut [désigner un numéro 1]", a expliqué Piastri. "Je pense qu'on vient juste de dépasser la mi-saison, le chemin reste long. Et je pense que les décisions que nous avons prises à Budapest ont montré que pour l'équipe, il est important de maintenir une bonne relation, de construire l'équipe et de marquer autant de points que possible chez les constructeurs."

"Si Lando est en position de remporter le championnat et s'ils me demandent d'aider, je le ferai. Mais je pense qu'à mi-saison, avec encore beaucoup de points à prendre, pour moi aussi, c'est encore très tôt pour ça."

Oscar Piastri Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Piastri est à plus de 100 points de Verstappen mais avec la forme actuelle de McLaren, considérée comme l'équipe la plus performante du plateau dans les dernières courses, il peut encore nourrir de gros espoirs, sans nuire aux intérêts de son équipe.

"Je veux être aussi haut que possible mais au final, une nouvelle fois, je roule pour McLaren et ils ont le dernier mot. Je vais essayer de prendre autant de points que possible, évidemment nous sommes encore très tôt dans la saison et je suis très loin au championnat des pilotes, mais je ne suis pas non plus hors de la course et il ne faudrait pas tant de courses pour être dans la même position que Lando. On verra comment ça se passera."

"S'ils ont besoin que je joue le jeu de l'équipe et que j'aide Lando, évidemment que je le ferai. Mais je pense que l'essentiel est d'essayer de prendre le plus de points chez les équipes et de remporter le [titre des] constructeurs. Je pense que c'est vraiment notre meilleure opportunité et nous verrons si cela se passera bien."

Norris est exactement sur la même ligne, estimant qu'il doit "encore mériter" un statut de leader. "Je dois encore être plus rapide que tout le monde en piste", a expliqué le deuxième du championnat. "Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi tout à coup, il faudrait une préférence pour l'un ? On n'a jamais eu de préférence dans l'équipe."

"Pourquoi tout à coup j'ai une chance [de titre] ?" a ajouté Norris. "J'ai eu cette chance toute la saison et on en est qu'à la moitié, le chemin reste long."

Pas de tension entre les pilotes

L'épisode de Budapest semble en tout cas ne pas avoir laissé de traces entre les deux pilotes. "On n'a pas vraiment parlé de la course, on a partagé un McDo et on a joué au Monopoly donc on reste en bons termes, les mêmes qu'avant, tout va bien", a souligné Piastri. "Je pense qu'il y a encore beaucoup de respect entre nous et on sait que ça va dans les deux sens, donc tout va bien."

Oscar Piastri Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Le Monopoly a-t-il permis à Norris de prendre sa revanche ? "Non, Alex Albon nous a tous les deux battus", s'est amusé le vainqueur du GP de Hongrie.

Piastri défend la stratégie de McLaren

McLaren aurait pu s'éviter tous ces débats sans le choix stratégique fait lors du dernier arrêt, en permettant au leader de changer ses pneus en premier, ce qui se fait habituellement. S'il est certain d'avoir prouvé dans la première partie de l'épreuve que le succès devait lui revenir, Piastri reconnaît qu'il aurait préféré un succès moins teinté de doute.

"Peut-être dans un monde idéal, mais pour moi, je pense que je méritais [la victoire] et que le dernier arrêt ne s'est passé comme ça que parce que l'équipe avait un doublé et qu'il y avait une confiance totale pour inverser [les positions]. Donc je sens que je le méritais, je ne sens vraiment pas que cela m'a été donné ou quelque chose comme ça."

"Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses que je peux encore améliorer, mais au final, je me suis placé dans une bonne position au départ. Et si on s'était vraiment affrontés [en fin de course], on n'aurait pas fait les arrêts comme on les a faits, donc je pense que je la méritais."

Des questions se posent également sur la pertinence de la stratégie employée puisque la menace pour la deuxième place peut apparaître comme faible, Lewis Hamilton ayant été relégué à près de 15 secondes sous le drapeau à damier, bien qu'il ait été un peu ralenti par son contact avec Max Verstappen.

Piastri fait confiance à McLaren et estime que même si le déroulement de l'épreuve a finalement été très favorable aux monoplaces de Woking, il était judicieux de se protéger d'une potentielle remontée de Verstappen ou d'un undercut de Hamilton : "C'est une chose dont on doit un peu discuter. Je pense qu'il y a eu des décisions très sensibles."

"Si Max avait dépassé Lewis et Charles beaucoup plus vite, on ne pouvait pas exclure qu'il allait être une menace en fin de course et en inversant la situation, si Lewis s'était retrouvé devant [grâce à un arrêt anticipé], on a vu à quel point il a bien conservé sa position face à Max", a ajouté Piastri. "C'était un risque inutile en ayant une voiture aussi rapide."

Le moment où Lando Norris a pris la tête à Budapest Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

"Évidemment, cela a généré ses propres défis, mais je pense que pour l'équipe, ce n'était pas un défi. Peut-être que la situation a duré un peu plus que ce qu'ils attendaient mais au final, tout s'est passé comme prévu et comme on l'avait discuté."

Et Piastri comprend également que Norris ait quelque peu rechigné à rendre la position alors que des stratégies de ce type entre coéquipiers sont fréquentes dans le plateau. Cette fois, la différence est qu'il fallait rendre une première place, chose naturellement plus difficile à accepter.

"C'est évidemment un peu différent quand on se bat pour des victoires. Il y a évidemment toujours le fait que l'on ne veut pas renoncer, peu importe le côté duquel on se trouve. C'est peut-être une chose que l'on doit un peu adapter, mais je pense qu'il faut se rappeler que l'on court pour l'équipe et que l'on essaie de remporter le championnat des constructeurs."

Propos recueillis par Jonathan Noble