Piastri : "Nous n'étions pas à la hauteur de Verstappen"

C'est sur une piste encore détrempée que le départ de la course sprint a été lancé. Après plusieurs tours de reconnaissance, alors que Max Verstappen entamait son premier tour de course, Oscar Piastri a suivi les instructions de McLaren et a immédiatement plongé dans la voie des stands.

"Nous avons fait de notre mieux", a déclaré le pilote McLaren. "Nous avons effectué un arrêt lorsque la voiture de sécurité s'est effacée."

Ressorti en piste avec des pneus intermédiaires, le coéquipier de Lando Norris s'est retrouvé en tête du peloton, après que le double Champion du monde s'est arrêté. Bouclant quelques tours en tant que leader, Oscar Piastri n'a pu qu'assister, impuissant, au retour de Max Verstappen. L'Australien a finalement été le deuxième à franchir la ligne d'arrivée, soit sa position au départ.

"Nous avons mené quelques tours. J'ai fait de mon mieux. Mais oui, nous n'étions pas à la hauteur de Max. Alors oui, c'est bien de finir à la deuxième position. Je pense qu'à part Max, notre rythme était vraiment bon […] Nous avons encore un peu de travail à faire pour atteindre le sommet. Mais oui, c'est beaucoup plus agréable d'être en haut du peloton, mener mes premiers tours de course en F1 représente une journée spéciale pour moi", a ajouté le natif de Melbourne.

Alors que Piastri menait la course, Fernando Alonso est allé s'échouer avec son Aston Martin dans le bac à graviers du virage de Pouhon, provoquant l'entrée en piste de la voiture de sécurité.

"Je pensais que la voiture de sécurité allait être en ma faveur, car cela signifiait moins de tours pour essayer de le retenir [Max Verstappen]. J'ai regardé à la sortie du premier virage et j'ai eu l'impression de faire une bonne relance de course. Puis, j'ai regardé dans mes rétroviseurs en haut d'Eau Rouge et il était déjà là. Je ne pouvais pas le garder derrière moi dans la ligne droite."

Oscar Piastri s'élancera demain depuis la cinquième place de la grille de départ du Grand Prix de Belgique. "Il est clair que nous avons encore un peu de travail à faire. Mais je suis très heureux de prendre ces bons points. J'espère que nous ferons une bonne course demain", a conclu le pilote McLaren.