Les pièces standards de la FIA ont rendu les F1 plus lourdes

Cette année, en raison de l'arrivée des roues 18 pouces et du renforcement de la sécurité, le poids minimum des F1 est passé de 752 kg à 795 kg. Mais en dépit de cette augmentation, les équipes ont eu du mal à s'approcher de la limite en concevant leurs nouvelles voitures, et les maux de tête se sont poursuivis lors des essais de pré-saison, à Barcelone et à Bahreïn.

Un changement était donc nécessaire et un accord a été trouvé entre les équipes pour augmenter le poids minimum de 3 kg avant le début de la saison, en attendant l'approbation de la Commission F1 et du Conseil Mondial du Sport Automobile. À la fin des essais hivernaux, Nikolas Tombazis, responsable FIA des questions relatives aux monoplaces, a expliqué que l'augmentation du poids, liée à des pièces standards plus lourdes que prévu, était nécessaire pour s'assurer que les équipes ne soient pas pénalisées pour quelque chose qui ne dépendait pas d'elles.

"Le problème avec le poids, c'est que certains composants standards se sont avérés être un peu plus lourds que prévu et les équipes ne pouvaient rien y faire", a-t-il indiqué. "Donc nous voulions compenser cela ou ne pas pénaliser les équipes en conséquence. Évidemment, beaucoup d'équipes ont eu des difficultés avec le poids cette année, plus que d'habitude. Sur le package entier, disons, il y a eu un accord pour une proposition d'augmentation [du poids minimum] de 3 kg. Il faut attendre l'approbation de la Commission F1 donc cela n'est pas garanti pour le moment."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Tombazis a ajouté que le poids des nouveaux pneus et jantes, plus grands, correspondaient à ce que la FIA avait prédit, mais que les flasques étaient plus lourdes. "Pour être honnête, les pneus ne sont que légèrement plus lourds, je crois que c'est 100 g [de plus] par rapport à la prédiction, un chiffre assez faible", a-t-il précisé.

"Le poids des jantes correspond à peu près aux prédictions, peut-être un peu moins. Et les flasques s'avèrent plus lourdes que prévu. C'est le plus gros morceau. Beaucoup d'efforts ont été consacrés pour les rendre bon marché parce qu'elles sont remplacées assez souvent. Nous ne voulions pas [qu'elles soient chères à produire], nous aurions pu les rendre plus légères, avec du carbone ou quelque chose comme ça. La production est assez élevée, cela aurait pu entraîner une augmentation des coûts importante."

Certaines équipes de la grille ont également décidé d'ajouter des renforts métalliques sur le plancher afin d'atténuer le marsouinage. Cela n'est toutefois pas obligatoire, Tombazis indiquant que le choix appartenait entièrement aux équipes. "Bien que [les écuries] aient la possibilité d'utiliser un renfort, le design du plancher de certaines équipes est peut-être plus rigide que celui des autres", a-t-il commenté. "La géométrie [de certaines voitures] peut faire en sorte qu'elles aient plus besoin [d'un renfort] que les autres. Nous ne pouvons pas forcer tout le monde à utiliser [des renforts]. C'est en option. Avec un renfort, on perd un peu de charge aérodynamique à cause de la présence d'une barre à cet endroit. Donc nous avons laissé une liberté."

À la question de savoir s'il serait difficile de faire approuver cette mesure par la Commission F1 étant donné que certaines équipes n'ont pas besoin de renfort, Tombazis a répondu : "Nous avons eu une longue discussion et, clairement, certaines personnes avaient des points de vue différents. Nous avons également discuté du poids et nous avons essayé de trouver un équilibre raisonnable ou une solution comme compromis. Je pense qu'avec un peu de chance, ce sera OK pour la Commission F1."