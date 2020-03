Gasly voit AlphaTauri vers la 6e ou 7e place

La Scuderia Toro Rosso s'était classée sixième du championnat 2019, et si elle est désormais rebaptisée AlphaTauri, pas grand-chose n'a changé : ses monoplaces sont toujours propulsées par Honda et pilotées par Pierre Gasly et Daniil Kvyat. Lors des essais hivernaux, la hiérarchie était particulièrement serrée pour les cinq dernières écuries (McLaren, Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo et Haas), qui se tenaient en deux dixièmes, avec AlphaTauri au huitième rang. Et avec l'annulation et le report de nombreuses courses à cause de la pandémie de COVID-19, il va falloir attendre au moins le mois de juin pour avoir davantage de certitudes.

"Là, on est en tête du championnat à égalité avec Lewis [Hamilton] !" souligne Pierre Gasly avec humour dans un entretien avec Julien Fébreau pour Canal+. "C'est toujours compliqué, il y a beaucoup de spéculation après les tests hivernaux. On se dit 'bon, on est à peu près à un ou deux dixièmes de ces écuries', on ne connaît pas l'essence de chaque équipe, les modes moteurs…"

"Objectivement, je pense qu'on est plus ou moins pareil que l'année dernière – peut-être un poil moins parce qu'il y a Racing Point qui a énormément amélioré, Renault qui a l'air d'avoir aussi amélioré, McLaren qui est toujours bien. On pense être aux alentours de la sixième ou septième place. Après, je ne me concentre pas trop là-dessus. Ça ne veut pas dire grand-chose, on n'a pas encore fait de course, on n'a pas encore poussé à fond. Il va falloir voir une fois que ça part."

Gasly est enthousiasmé par les progrès réalisés par Honda, qui motorise Toro Rosso/AlphaTauri depuis 2018 et Red Bull depuis 2019. "Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes", poursuit le Normand, qui vit actuellement le confinement à Dubaï avec son préparateur physique. "Quand on regarde les premières saisons avec McLaren lorsqu'ils sont revenus en Formule 1, ça a été vraiment compliqué, il y avait beaucoup de différence avec les top teams. Quand on voit là où ils en sont aujourd'hui, je pense que c'est vraiment impressionnant."

"De mon côté, je n'ai jamais douté de leur force à revenir et à être au meilleur niveau. Honda, c'est l'une des plus grosses puissances en sport automobile et dans l'Histoire de la Formule 1. Je pense qu'ils le prouvent. Il y a encore du travail à faire, ils en sont conscients. Après, ce sont des Japonais, des personnes qui travaillent énormément. Ils se sont fixé un objectif qui est de gagner le Championnat du monde. Je pense qu'ils mettent vraiment tous les moyens pour y arriver."

"Pour l'instant, je suis vraiment satisfait du travail qu'ils ont fait. Il y a encore de la performance à trouver, mais on sait que de leur côté, ils font le maximum pour nous donner cette performance."

