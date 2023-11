Pour Gasly, Tsunoda est encore sous-estimé

Pierre Gasly ne tarit pas d'éloges sur le pilote qui a été son coéquipier pendant le plus longtemps. Le Français a été épaulé chez AlphaTauri par Yuki Tsunoda lors des deux premières saisons de ce dernier en Formule 1, en 2021 et en 2022. Les deux hommes ont noué une belle amitié, et si le rapport de force n'était pas franchement équilibré (Gasly a marqué 133 points sur cette période, Tsunoda seulement 44), l'actuel pilote Alpine estime que le jeune loup n'est pas considéré à sa juste valeur.

"C'est important de dire que même si j'ai eu cette sorte de bromance (sic) avec Yuki, ça n'enlève rien au talent et à la vitesse qu'il avait", insiste Gasly dans le podcast Beyond The Grid. "Je l'ai toujours dit : je pense que Yuki n'a pas les honneurs et la reconnaissance qu'il mérite pour la vitesse qu'il a le dimanche dans un bon jour, s'il contrôle ses émotions, son impatience et son langage : il peut être extrêmement rapide. Les gens sous-estiment un peu ce qu'il a à apporter."

Le Normand n'a en tout cas pas laissé son affection pour Tsunoda prendre le pas sur sa soif de succès : "Même si on s'amusait et qu'on avait une très bonne relation, dès que j'abordais des essais, des qualifications ou une course, je voulais le détruire. Pas d'une mauvaise manière, ne vous méprenez pas, mais je voulais juste être plus performant que lui à chaque séance."

"Ça ne change pas le désir d'être le meilleur ; le challenge et la compétition prennent toujours le dessus sur tout le reste. Ça ne veut pas dire qu'on perd le respect ou qu'on va dépasser la limite. On respecte toujours les règles. Mais en fin de compte, ce qui m'importe, ce qui me satisfait, c'est d'avoir le sentiment, en rentrant le dimanche, que j'ai réalisé la meilleure performance possible avec la voiture dont je disposais."

Gasly a en tout cas fait un choix de carrière payant en rejoignant Alpine, qui a marqué 108 points cette saison contre seulement 21 à l'actif d'AlphaTauri – aux antipodes des prévisions de la petite Scuderia. Confortable leader à Faenza aux côtés de Nyck de Vries, Tsunoda est pour sa part mis en difficulté par Liam Lawson et Daniel Ricciardo depuis que le Néerlandais a été remplacé.