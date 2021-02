Pietro Fittipaldi reste réserviste chez Haas en 2021

Pietro Fittipaldi et Haas F1 ont trouvé un accord pour poursuivre leur collaboration en 2021. Le pilote brésilien, âgé de 24 ans, sera à nouveau le pilote d'essais et de réserve de l'écurie américaine pour la saison à venir. Il occupait déjà ce poste l'année passée, ce qui lui a d'ailleurs permis de faire ses débuts en Grand Prix après l'accident de Romain Grosjean à Bahreïn. Il avait ainsi pris le départ des épreuves de Sakhir puis d'Abu Dhabi, terminant successivement 17e et 19e lors de son intérim à la place du Français.

Cette année, Haas F1 a renouvelé l'intégralité de son duo de pilotes, se séparant de Romain Grosjean et de Kevin Magnussen pour accueillir deux rookies, Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Malgré l'absence d'opportunité pour un poste de titulaire, Pietro Fittipaldi souhaitait à tout prix conserver sa place, tandis qu'il n'a pas trouvé de volant en IndyCar.

"Je suis très heureux de pouvoir faire une troisième année avec Haas F1", se réjouit-il. "Je tiens à remercier une fois de plus Gene [Haas] et Günther [Steiner] pour cette opportunité. Je travaille avec les ingénieurs depuis quelques années maintenant et je me sens vraiment comme dans une grande famille chez Haas. C'est un grand plaisir de pouvoir continuer à travailler avec l'équipe. Avec les deux Grands Prix auxquels j'ai participé l'an dernier, ça m'a aidé à emmagasiner plus d'expérience et je suis certain que ça me permettra de contribuer davantage aux résultats de l'équipe."

Dans un contexte de pandémie mondiale, disposer d'un pilote de réserve prêt à rouler est devenu plus important qu'auparavant pour chaque écurie. Si Günther Steiner n'a pas exclu l'hypothèse de faire appel à Romain Grosjean ou Kevin Magnussen en cas de pépin en 2021 – perspective bien accueillie par le Français, moins par le Danois –, l'accord avec Pietro Fittipaldi apporte une garantie impérative.

"Nous sommes tous ravis de poursuivre notre relation avec Pietro Fittipaldi", souligne le directeur de l'écurie Haas. "Le rôle de pilote d'essais et de réserve permet d'être appelé en urgence, et ça s'est avéré le cas pour Pietro à Bahreïn fin 2020. Malgré l'exigence de piloter avec très peu de temps pour se préparer, il a fait un travail solide pour nous, alors qu'il n'avait même pas testé la VF-20. Il n'a pas été pris de court, il s'est montré patient et il a fait ce que nous lui demandions : amener la voiture à l'arrivée à Bahreïn et Abu Dhabi. Cette première expérience en course lui servira pour ce qu'il peut apporter à l'équipe dans ce rôle cette saison. Nous avons hâte de travailler avec Pietro et de l'avoir parmi nous tout au long de l'année."