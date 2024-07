Qui est le pilote du jour au GP de Hongrie F1 2024 ?

Après avoir pris l'avantage au départ, Oscar Piastri a mené la course jusqu'au second arrêt où McLaren a voulu protéger Lando Norris en le faisant s'arrêter en premier. Finalement, le Britannique a laissé repasser l'Australien en fin de course pour lui offrir la premier victoire de sa carrière au terme d'une course finalement peu animée.

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2024 de F1

GRAND PRIX PILOTE DU JOUR Bahreïn (Sakhir) Carlos Sainz ( Ferrari Arabie saoudite (Djeddah) Oliver Bearman Australie (Melbourne) Carlos Sainz (Ferrari) Japon (Suzuka) Charles Leclerc Chine (Shanghai) Lando Norris ( McLaren ) Miami (Etats-Unis) Lando Norris (McLaren) Émilie-Romagne (Imola) Lando Norris (McLaren) Monaco (Monte-Carlo) Charles Leclerc (Ferrari) Canada (Montréal) Lando Norris (McLaren) Espagne (Barcelone) Lando Norris (McLaren) Autriche (Spielberg) Lando Norris (McLaren) Grande-Bretagne (Silverstone) Lewis Hamilton (Mercedes) Hongrie (Hungaroring) Oscar Piastri

Titres de "Pilote du Jour" par pilote F1 (depuis 2016)