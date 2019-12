Zandvoort : Les pilotes ne sont pas habitués au banking

Lammers, qui est le directeur sportif du Grand Prix des Pays-Bas et ancien pilote Shadow, ATS, Ensign, Theodore et March en Formule 1, pense que la réintroduction des virages inclinés, avec le dernier allant jusqu'à un angle de 18°, sera un moment-fort du retour de la discipline reine à Zandvoort. Trois des virages de la piste – Tarzanbocht, Hugenholtzbocht et Arie Luyendykbocht – auront un banking, comme il est possible de le constater dans la vidéo ci-dessus.

"Ça sera définitivement une piste unique", a déclaré Lammers. "Aucun circuit moderne n'a de virage en banking intégré dans le design du tracé. Donc mai 2020 ne va pas seulement être un retour du Grand Prix des Pays-Bas, mais également un retour des virages inclinés en F1. Cela le rend encore plus spécial. Tous les pilotes de F1 sont familiarisés avec les circuits normaux, mais pas avec une piste qui comprend des virages en banking. Donc ils devront s'adapter à cela, ça va être très intéressant à voir."

Les virages inclinés et leur multiplication impliquent l'application sur les pneus de forces inhabituelles et donc des questions concernant leur tenue. Les organisateurs de la course ont assuré s'entretenir "quotidiennement" avec Pirelli sur la question. Le sujet est d'autant plus important qu'un des plus grands camouflets de la Formule 1 fut le GP des États-Unis 2005 où, en raison de problèmes de sécurité, la course avait été lancée avec seulement six voitures car toutes les autres s'étaient retirées à la fin du tour de formation.

"Je n'attends aucun problème avec les pneus", rassure Lammers. "Il y a deux raisons à cela. D'abord, le virage d'Indianapolis est bien plus long que celui-ci [le dernier de Zandvoort]. Donc la charge pneumatique globale était bien plus importante là-bas. Et ensuite, les virages d'Indianapolis ont un genre de banking linéaire. Ici, nous avons un banking progressif, presque comparable à une piste de bobsleigh. Nous avons également parlé avec Pirelli. En gros, depuis le premier moment où nous avons pensé créer un virage incliné à Zandvoort. Nous leur parlons quotidiennement et partageons toutes les évolutions et informations que nous avons."

