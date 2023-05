Les pilotes contre les départs arrêtés après un drapeau rouge tardif

Après un Grand Prix d'Australie qui avait beaucoup fait parler, les pilotes ont émis le souhait de voir la direction de course éviter tant que possible le choix d'un départ arrêté pour relancer la course si un drapeau rouge est brandi à quelques tours de l'arrivée. Le sujet a été mis sur la table vendredi soir à Miami, lors du traditionnel briefing.

Les pilotes ont notamment soulevé la problématique des marbles, ces morceaux de gommes qui s'accumulent au fil des tours, et qui créent une disparité accrue entre les deux côtés de la grille de départ avec un risque d'accident au premier virage. À Melbourne, la grille n'avait pas été balayée pendant le drapeau rouge précédant le dernier départ arrêté, ce qui était pourtant une volonté affichée lorsque cette possibilité avait été introduite au règlement il y a quelques années par Charlie Whiting. La FIA s'est engagée à procéder à ce nettoyage dans un tel cas de figure à l'avenir.

Pour autant, et alors que le dernier départ arrêté à Melbourne avait envoyé plusieurs monoplaces sur le carreau, les pilotes demeurent opposés à une telle relance si elle s'avère à ce point tardive.

"Je pense que l'on est tous parvenus à se comprendre", explique George Russell, directeur du GPDA, l'association des pilotes. "Le fait d'avoir un nouveau départ en fin de course est difficile parce qu'il y a beaucoup de boulettes de gommes en dehors de la trajectoire. C'est inéquitable pour ceux qui sont sur la partie sale de la piste, et c'est une opportunité supplémentaire de créer le chaos et l'injustice. On va bien voir où ça nous mène, mais je pense que les 20 pilotes n'aimeraient pas voir un départ arrêté après un drapeau rouge alors que 50% ou 75% de la course a déjà eu lieu."

Il y a eu trois départs arrêtés lors du dernier GP d'Australie.

L'avenir dira si la direction de course tient compte de ce souhait a priori unanime des pilotes, alors que des leçons ont déjà été tirées après les incidents de Melbourne. Désormais, après un drapeau rouge, la voiture de sécurité laisse le champ libre beaucoup plus tôt dans le tour précédant la relance, permettant ainsi au peloton d'imprimer un rythme plus élevé et donc de mieux chauffer les gommes.

Concernant l'interruption par drapeau rouge, une procédure particulière est prévue pour les trois Grands Prix se déroulant cette année aux États-Unis, à commencer par celui de Miami ce week-end, afin de s'adapter à la législation du pays. Si un risque d'orage est avéré dans le secteur où se trouve le circuit, le drapeau rouge peut ainsi être brandi afin de permettre au public et aux acteurs de se mettre à l'abri. Les écuries devront travailler sur leurs voitures directement dans les garages et non dans la voie des stands comme cela se fait habituellement.

Avec Adam Cooper