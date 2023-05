Les pilotes F1 critiquent une cérémonie d'avant GP "perturbante"

Un portique temporaire orienté à l'opposé de la grille a été érigé sur la ligne droite principale où le rappeur américain LL Cool J a présenté chaque pilote aux fans avant l'hymne national américain. Pendant ce temps, Will.i.am a dirigé un orchestre qui a interprété sa nouvelle chanson avec Lil Wayne, "The Formula", inspirée de la F1 et sortie ce samedi pendant le week-end du GP de Miami.

En raison de ce format révisé, les pilotes ont été convoqués 23 minutes avant le départ de la course, contre 16 minutes lors de la cérémonie de l'hymne plus traditionnelle organisée à Bakou. Des changements qui ont plutôt été accueillis froidement par les pilotes, qui avaient déjà exprimé leurs réserves lors du briefing vendredi soir, estimant que la procédure était trop longue et ne souhaitant pas qu'elle soit répétée.

Russell critique un "show" perturbant

George Russell (Mercedes) a pour sa part qualifié ce spectacle de "perturbant", en déclarant : "Je suppose que c'est la façon américaine de faire les choses dans le sport. Personnellement, ce n'est probablement pas pour moi.

"Je suis ici pour courir. Je ne suis pas là pour le spectacle. Je suis ici pour piloter et je suis ici pour gagner. C'est perturbant, parce que nous sommes sur la grille pendant une demi-heure avec nos combinaisons en plein soleil. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres disciplines dans le monde où, 30 minutes avant de sortir pour faire son travail, on se retrouve au soleil, avec toutes les caméras braquées sur soi et en train de faire un peu de spectacle."

"Je peux comprendre cela dans le monde du spectacle. Mais comme je l'ai dit, nous ne voulons que le meilleur pour la discipline. Nous sommes ouverts aux changements. Mais je pense que nous ne voulons pas voir cela tous les week-ends."

"Ce que j'aime à chaque course, c'est l'hymne national, qui vous donne de l'énergie et qui est en quelque sorte une marque de respect pour le pays dans lequel nous courons. J'ai des sentiments mitigés sur le spectacle supplémentaire."

La F1 a l'intention de recourir occasionnellement à une cérémonie de présentation, le championnat ayant auparavant expérimenté un spectacle similaire pour le GP des États-Unis au Circuit des Amériques en 2017, lorsque le célèbre speaker de la boxe, Michael Buffer, avait annoncé les pilotes.

Norris : Les pilotes sont déjà suffisamment exposés

Lando Norris (McLaren) a expliqué que l'ensemble de la grille était contre l'idée, ajoutant que des limites devaient être imposées sur le temps que les pilotes consacrent aux obligations télévisuelles et à l'engagement du public. "Aucun des pilotes n'aime ça, mais ce n'est pas pour nous en fin de compte."

"Nous faisons beaucoup de choses. C'est probablement le seul sport où nous sommes aussi proches des fans. Nous faisons énormément de publicité à leur intention. En tant que pilotes, nous voulons tous simplement nous poser et nous concentrer sur ce que nous avons à faire et ne pas faire trop de télévision et tout le reste."

"Mais en fin de compte, c'est un business et on doit le faire. Mais ajouter de plus en plus de choses comme ça, aucun pilote n'aime ça. Nous avons dit : 'Vous ne pouvez pas continuer à ajouter des choses et à nous en faire faire toujours plus'. Nous en faisons tellement. Il y a une limite à ce que nous pouvons faire. Nous sommes ici pour nous concentrer sur notre travail et non pour être devant une caméra toute la journée."

Les critiques sur les réseaux sociaux, quant à elles, ont évoqué des images de Jackie Stewart, triple Champion du monde de F1, semblant être empêché par la sécurité de rejoindre l'avant de la grille de départ.

Alonso : Les fans de Miami ne devraient pas bénéficier d'un traitement de faveur

Charles Leclerc s'est montré moins critique, mais a demandé que les horaires soient ajustés, tandis que Fernando Alonso a jugé que la F1 avait besoin d'uniformité et ne pouvait donc pas traiter les courses américaines différemment.

Citant les fans d'autres pays comme étant tout aussi passionnés, il a déclaré : "Je comprends le point de vue de chacun, mais je ne suis pas un grand fan de ce genre de choses juste avant la course."

"Si nous devons le faire, je pense que nous devrions supprimer d'autres choses que nous faisons, comme le tour de parade ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment en plein pendant la préparation avec les ingénieurs et la réunion stratégique."

"Si nous le faisons, nous devons le faire partout, car je ne pense pas que les fans de Miami soient meilleurs que les fans italiens à Imola, [ou que les fans] en Espagne, au Mexique ou au Japon. Nous devons faire en sorte que tout le monde ait les mêmes règles et le même spectacle avant la course."

Max Verstappen, vainqueur du GP de Miami, a exprimé sa préférence pour rester à l'écart des projecteurs.

Hamilton soutient l'expérimentation des organisateurs

Cependant, Lewis Hamilton, septuple Champion du monde de F1, a apporté son soutien au spectacle en saluant le travail du propriétaire de la F1, Liberty Media, dans l'expérimentation de ce format. "Je pense que c'était génial."

"Je pense que c'est une bonne chose que la discipline se développe et évolue en permanence, et qu'elle ne se contente pas de faire les mêmes choses que par le passé. Ils essaient de nouvelles choses, ils essaient d'améliorer le spectacle et je les soutiens totalement."

"J'ai grandi en écoutant LL Cool J et il était là. C'était cool. Ensuite, vous avez Will.i.am. qui est un artiste incroyable. Serena et Venus [Williams, championnes de tennis] qui se tenaient là. J'ai trouvé ça cool, je n'ai pas eu de problème."

À la question de savoir si la cérémonie avait pu le distraire, Hamilton a répondu : "J'étais concentré et 'dans la zone' depuis dimanche dernier."