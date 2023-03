Les pilotes F1 privés de vélo pour les reconnaissances de piste

Charger le lecteur audio

Les reconnaissances de piste font souvent partie de la routine habituelle des pilotes de Formule 1 en préambule de chaque Grand Prix. Elles consistent en une promenade plutôt détendue, souvent accompagnés par des membres de l'écurie, pour permettre de se (re)familiariser avec le tracé et en analyser éventuellement quelques zones. Cette reconnaissance de piste est intégrée au programme officiel des week-ends, le jeudi, même si le circuit peut être ouvert à d'autres moments.

Si certains pilotes effectuent cette reconnaissance à pied, d'autres ont en revanche une préférence pour la faire en vélo. Mais cela est désormais interdit. Avec l'avènement des vélo et trottinettes électriques, et comme le circuit est parfois submergé de monde notamment quand les pilotes de F2 et de F3 sont également présents, l'activité en piste peut parfois être importante et les instances ont décidé d'agir pour éviter tout problème.

Durant le Grand Prix de Bahreïn, une lettre a été envoyée aux équipes par la FOM (qui, en tant qu'organisateur, est responsable de la piste entre les séances officielles) qui indique : "Pour clarifier et éviter tout malentendu, l'utilisation de tout moyen de transport (vélos, vélos électriques, trottinettes, trottinettes électriques, etc.) est interdite pendant la fenêtre de temps indiquée comme 'Reconnaissance de piste des équipes' sur le programme de l'épreuve. Aucune exception ne sera autorisée. Cette décision a été prise en accord avec la FIA."

Lando Norris à bicyclette mais sans Paulette.

Quand Motorsport.com a interrogé Charles Leclerc pour savoir s'il avait pu voir les changements effectués sur le circuit de Djeddah, le Monégasque s'est montré mécontent de cette nouvelle règle : "Je n'ai pas fait la reconnaissance de la piste. Et comme je crois qu'ils viennent de promulguer une nouvelle règle interdisant de faire le tour de la piste à vélo, vous ne me verrez probablement plus faire la reconnaissance, et je me contenterai de regarder les vidéos !"

Il faut dire qu'en plus de cette nouvelle politique, le temps de piste a été raccourci à Djeddah par la fermeture du circuit pour un tournage du chanteur will.i.am, ce qui a obligé les équipes à s'organiser différemment, notamment en effectuant leur reconnaissance plus tôt et parfois sans pouvoir la faire avec le pilote. "Je voulais la faire en ce moment, mais ils ont fermé la piste, et tout va de travers !", a expliqué Nico Hülkenberg. "Je vais regarder la voiture de sécurité, et je verrai demain."