Les pilotes de F1 redoutent un nouveau casse-tête énergétique à Spa

Les pilotes de Formule 1 s'attendent à rencontrer de nouveaux problèmes de gestion de l'énergie au Grand Prix de Belgique. Fernando Alonso prévient même qu'ils pourraient se retrouver sans batterie sur une grande partie du tour, avec une puissance "inférieure à celle d'une F2".

Le circuit de Spa-Francorchamps est réputé pour ses longues lignes droites et ses importantes montées, notamment dans son mythique premier secteur qui mène les pilotes de La Source à Eau Rouge et au Raidillon, avant la ligne droite de Kemmel et le freinage des Combes.

Mais, tout comme Silverstone avec ses longues accélérations et ses rares gros freinages, Spa mettra les nouvelles F1 face au même problème : il existe trop peu de zones de freinage suffisamment importantes pour recharger efficacement la batterie au cours d'un tour.

Selon Alonso, les pilotes pourront utiliser la totalité de leur énergie dans le premier secteur, grâce à la recharge effectuée au freinage de la chicane de l'arrêt de bus et de La Source. En revanche, ils ne disposeront ensuite plus d'assez de zones de récupération pour recharger suffisamment la batterie avant le deuxième secteur, très rapide.

"De toute évidence, Silverstone et Spa sont des circuits très exigeants en matière d'énergie", expliquait Alonso avant le Grand Prix de Grande-Bretagne. "On ne peut pas en déployer sur l'ensemble des lignes droites."

"La semaine prochaine, ce sera la même chose. Si, à Spa, vous déployez du virage 1 [La Source] au virage 5 [Les Combes], c'est fini pour le reste du tour. Il faut donc économiser un peu d'énergie à cet endroit pour pouvoir en déployer du virage 14 [Campus] jusqu'à [la chicane] de l'Arrêt de bus."

"Mais si l'on déploie dans ces deux lignes droites, ce qui constitue le déploiement optimal, il y a alors une minute, dans le secteur 2, où l'on ne déploie absolument pas. Et sans aucun déploiement, il ne faut pas oublier que cette année, nous disposons d'une puissance nettement inférieure à celle de l'année dernière et inférieure à celle des F2 - c'est ce qui se passe lorsque l'on réduit le déploiement. Donc, oui, c'est un défi."

Lando Norris et Oscar Piastri (McLaren), lors du GP de Belgique 2025. Photo de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Les V6 de Formule 1, lorsqu'ils fonctionnent sans assistance hybride, développent environ 540 chevaux, contre environ 610 chevaux pour les moteurs Mecachrome de Formule 2. En revanche, lorsque le moteur thermique et le système hybride délivrent leur pleine puissance, une F1 atteint près de 1000 chevaux.

Il convient toutefois de nuancer cette comparaison : même privée de déploiement électrique sur une partie du tour, une F1 reste largement plus rapide qu'une F2. À Silverstone, par exemple, Kimi Antonelli a signé la pole en 1'28"111, alors que Rafael Câmara a décroché la pole en Formule 2 en 1'39"690.

Les circuits rapides posent problème

Le constat d'Alonso est partagé par plusieurs pilotes de la grille, qui considèrent Spa comme l'un des circuits les plus problématiques du calendrier avec Suzuka, Silverstone et Monza sous cette nouvelle réglementation moteur.

À Silverstone, Alonso qualifiait même l'enchaînement Maggotts-Becketts-Chapel de véritable "borne de recharge", ces virages rapides étant devenus avant tout des zones destinées à récupérer de l'énergie.

"Ne parlons pas trop vite, parce que Spa arrive la semaine prochaine… Silverstone nous paraîtra peut-être fantastique en comparaison", plaisantait Oliver Bearman en Angleterre.

Max Verstappen partageait le même sentiment : "J'adore Spa, mais ce sera encore un circuit très pénible à cause de la gestion de l'énergie, comme ici."

La F1 a déjà commencé à travailler sur une solution, aussi bien pour la fin de la réglementation actuelle que pour les saisons 2027 et 2028. L'objectif est de réduire progressivement la dépendance au déploiement électrique, en faisant évoluer la répartition de la puissance d'environ 50/50 entre moteur thermique et électrique vers un ratio proche de 60/40.

Propos recueillis par Filip Cleeren et Stuart Codling