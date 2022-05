Les pilotes souhaitent que la FIA passe le balai au premier virage

Charger le lecteur audio

Depuis le coup d'envoi du week-end du Grand Prix de Miami, de nombreux pilotes ont pointé du doigt la faible adhérence de la piste en dehors de la trajectoire idéale, qui serait à l'origine selon eux des nombreux accidents et tête-à-queue recensés pendant les séances d'essais libres. De quoi nourrir des inquiétudes pour le départ, où la moitié du peloton sera condamné à s'élancer puis à freiner pour le premier virage sur le côté "sale" de la piste.

Carlos Sainz fait partie de ces pilotes en difficulté, lui qui a conquis la deuxième place sur la grille en qualifications. Lors de la conférence de presse ayant suivi la séance, le pilote Ferrari a révélé que lui et ses adversaires avaient demandé à la FIA de veiller à ce qu'il ne reste aucun débris de gomme à l'approche du premier virage.

"Au départ, ça pourrait être très délicat sur la trajectoire intérieure, et à l'extérieur du virage 1", a expliqué Sainz. "Nous avons demandé à la FIA de s'assurer que la piste est aussi propre que possible pour le départ parce que nous pourrions voir des erreurs venant de pilotes qui n'ont vraiment rien à se reprocher. C'est comme si l'on roulait sur une trajectoire sèche et que le reste était humide. Donc nous avons besoin d'un peu d'aide de la part de la direction de course."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Selon les informations de Motorsport.com, la FIA ne prévoit pas de procéder à un nettoyage supplémentaire de la piste autre que celui qui précède chaque nouvelle séance.

Bien que Sainz ait estimé que les dépassements étaient possibles à Miami compte tenu des trois zones DRS présentes sur les trois lignes droites du circuit, l'Espagnol a redouté que l'adhérence hors trajectoire ne dissuaderait les pilotes de porter une attaque périlleuse : "Tous les pilotes se sont plaints du manque de grip hors trajectoire. Donc, si l'on veut dépasser, il faut terminer [la manœuvre] bien avant le freinage. Si ce n'est pas le cas, j'ai du mal à nous voir faire des manœuvres tardives ou plonger de très loin, parce qu'il y a très peu de grip."

Et la voie de sortie des stands, qui débouche sur le virage 2, pourrait également être un facteur clé ce dimanche puisque les pilotes qui reprendront la piste devront passer sur une portion à faible adhérence avec des pneus froids. De quoi pimenter les débats selon Dave Robson, responsable performance de Williams : "Avec les voitures qui sortent de la pitlane, ce sera délicat en cas de bataille avec une voiture [sur la bonne trajectoire]. Toute cette zone va donner lieu à des batailles roue dans roue intéressantes."