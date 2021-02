La F1 veut que les pilotes soient des "modèles" sur les réseaux sociaux

Depuis sa prise de contrôle de la Formule 1 il y a quatre ans, Liberty Media attache une grande importance à l'image du championnat sur les réseaux sociaux et au rôle que peut jouer la compétition sur des problématiques sociétales, ce qui s'est illustré avec la campagne #WeRaceAsOne en 2020, destinée à soutenir les personnes luttant contre la pandémie de COVID-19 et les combats pour la diversité et contre le racisme.

Ross Brawn, manager sportif du championnat, a évoqué l'importance du rôle de Lewis Hamilton pour aborder des problématiques sociales, des combats qui sont "vraiment très importants pour la F1" selon Stefano Domenicali, nouveau PDG de F1. L'Italien souhaite que les pilotes embrassent cette responsabilité et il a prévu de s'entretenir avec eux pour leur faire prendre conscience de leur influence et de leurs responsabilités.

"J'ai envoyé une lettre à chaque pilote personnellement, parce que je veux leur dire à quel point il est important qu'ils comprennent leur valeur en tant qu'ambassadeurs positifs pour la F1", a déclaré Domenicali dans un échange avec différents médias, dont Motorsport.com. "Je ne parle pas du championnat en tant que tel, mais aussi des valeurs sur lesquelles la F1 s'appuie vraiment, comme We Race As One et les projets pour la diversité et le développement durable que nous souhaitons partager ensemble. Je les ai invités à une réunion que nous aurons le plus vite possible, physiquement. Le but est de l'organiser à Bahreïn, si possible, pour vraiment discuter et profiter de cette opportunité."

"Je dirais qu'en F1, nous n'avons jamais eu autant de pilotes fantastiques, jeunes, talentueux, très bons, et nous ne pouvons pas passer à côté de l'opportunité de leur faire comprendre qu'ils sont plus que des pilotes. Ils ont une grande responsabilité parce qu'ils sont le visage du championnat. Ils doivent comprendre [l'importance de] leur comportement, de leurs mots, et [qu'on] doit montrer l'exemple, c'est l'approche que j'ai prévu de partager avec eux."

Les propos de Stefano Domencali font directement écho à la vidéo polémique publiée par Nikita Mazepin sur Instagram à la fin de l'année dernière, sur laquelle on apercevait le nouveau pilote Haas toucher la poitrine d'une jeune femme à l'arrière d'une voiture. Cette vidéo a été condamnée par son équipe mais aussi par la FIA et la F1, et elle montre selon Domenicali que certains pilotes n'ont pas pris la mesure de leurs responsabilités et de la nécessité de renvoyer une bonne image pour le championnat.

"C'est assez clair, ce qu'il a fait est inacceptable, c'est très simple", a résumé l'ancien patron de Ferrari. "Il a présenté ses excuses. En réaction à ce qu'il a fait, nous devons nous assurer que dans notre discussion, ils comprennent qu'on ne peut pas plaisanter sur certaines choses. Ce n'est pas possible. Ils sont trop importants pour ne pas comprendre qu'ils sont des modèles, et ils doivent épouser cette idée."

"C'est une chose dont nous allons discuter ensemble, pas seulement avec lui. Au moment approprié, je veux une réunion avec eux pour qu'ils comprennent l'importance qu'ils ont tous pour notre championnat."

Propos recueillis par Jonathan Noble



