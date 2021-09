Les pilotes équipés par Mercedes doivent tous changer de moteur

Par précaution, Mercedes a demandé à l'ensemble des écuries équipées de ses unités de puissance d'utiliser pour le reste du Grand Prix des Pays-Bas leur moteur le moins utilisé, en réponse au problème rencontré par Lewis Hamilton ce vendredi lors des Essais Libres 2.

L'enquête sur la défaillance du moteur de Hamilton, qui était son premier bloc de l'année, se poursuit activement. En attendant, McLaren, Aston Martin et Williams doivent passer au bloc le plus récent. À ce stade de la saison, les écuries procèdent généralement à un changement de moteur entre le vendredi et le samedi, se servant d'une vieille unité de puissance pour les premiers essais des épreuves.

La plupart des écuries avaient déjà prévu cela, mais certains pilotes espéraient pouvoir conserver ce moteur neuf pour Monza, circuit où la puissance est essentielle.

Hamilton, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Lance Stroll et Nicholas Latifi avaient tous monté un nouveau moteur au GP de Belgique et, comme la course a été très courte, ils n'ont quasiment pas été utilisés. Lando Norris également, mais son accident en qualifications à Spa le rend pour le moment indisponible.

Sebastian Vettel, victime d'un problème en EL1, change donc pour la seconde fois d'unité de puissance. Le premier moteur de Vettel, qui devait de toute façon être retiré en fin de journée, est tombé en panne, ce qui a entraîné un long drapeau rouge. Une autre unité de puissance bien usée a ensuite été montée pour les EL2, et a fonctionné sans problème, ce qui signifie qu'elle aurait normalement dû rester dans la voiture pour le reste du week-end.

Mais à la suite du problème d'Hamilton, Aston Martin a été obligé de faire un autre changement et de monter le plus jeune moteur disponible de l'Allemand, qui était censé être gardé en réserve pour Monza.