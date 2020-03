Ces pilotes montés sur le podium dès leur premier Grand Prix

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une image à l'autre.

Diapo Liste Giuseppe Farina - Grande-Bretagne 1950 (vainqueur) 1 / 20 Photo de: LAT Images Luigi Fagioli - Grande-Bretagne 1950 (2e) 2 / 20 Photo de: LAT Images Ici à droite de G. Farina. Reg Parnell - Grande-Bretagne 1950 (3e) 3 / 20 Photo de: LAT Images Alberto Ascari - Monaco 1950 (2e) 4 / 20 Photo de: LAT Images Ici à droite, au GP de Grande-Bretagne 1952. Johnnie Parsons - Indianapolis 500 1950 (vainqueur) 5 / 20 Photo de: IndyCar Series Bill Holland - Indianapolis 500 1950 (2e) 6 / 20 Photo de: IndyCar Series Ici en 1949. Mauri Rose - Indianapolis 500 1950 (3e) 7 / 20 Photo de: IndyCar Series Ici en 1948. Peter Whitehead - France 1950 (3e) 8 / 20 Photo de: LAT Images Ici avec les mains dans les poches, aux 24H du Mans 1953. Dorino Serafini - Italie 1950 (2e) 9 / 20 Photo de: LAT Images Karl Kling - France 1954 (2e) 10 / 20 Photo de: Daimler AG Ici à droite de J.M. Fangio. Cesare Perdisa - Monaco 1955 (3e) 11 / 20 Photo de: LAT Images Ici à droite. Masten Gregory - Monaco 1957 (3e) 12 / 20 Photo de: LAT Images Ici au GP de Grande-Bretagne 1959. Giancarlo Baghetti - France 1961 (vainqueur) 13 / 20 Photo de: LAT Images Ici au GP de Grande-Bretagne 1961. Peter Arundell - Monaco 1964 (3e) 14 / 20 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Ici au GP de Belgique 1964. Mike Parkes - France 1966 (2e) 15 / 20 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Ici au GP d'Italie 1966. Reine Wisell - États-Unis 1970 (3e) 16 / 20 Photo de: LAT Images Ici en chemise bleue, au GP du Mexique 1970. Mark Donohue - Canada 1971 (3e) 17 / 20 Photo de: Sutton Motorsport Images Ici au GP d'Autriche 1975. Jacques Villeneuve - Australie 1996 (2e) 18 / 20 Photo de: Sutton Motorsport Images Ici à gauche. Lewis Hamilton - Australie 2007 (3e) 19 / 20 Photo de: Sutton Motorsport Images Ici à droite. Kevin Magnussen - Australie 2014 (2e) 20 / 20 Photo de: Sutton Motorsport Images Ici à droite.

*Ont également signé un podium dès leur première course en F1, Mike Nazaruk (2e de l'Indy 500 1951), Manuel Ayulo (3e de l'Indy 500 1951) et George Amick (2e de l'Indy 500 1955). Il n'a cependant pas été possible de trouver de photos dans nos archives.

