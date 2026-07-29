Pirelli boucle deux journées d'essais sous la chaleur du Hungaroring
Après le Grand Prix de Hongrie, Pirelli a enchaîné deux journées d'essais au Hungaroring afin d'évaluer plusieurs évolutions de ses composés de 2027. Franco Colapinto et Gabriel Bortoleto ont assuré l'essentiel du programme.
Photo de : Pirelli
Le Hungaroring a accueilli cette semaine deux journées d'essais, mardi et mercredi, organisées par Pirelli afin de poursuivre le développement des pneumatiques qui seront utilisés lors de la saison 2027 de Formule 1. Franco Colapinto (Alpine) et Gabriel Bortoleto (Audi) ont participé aux deux journées, tandis que Jak Crawford (Aston Martin) était également en piste mardi.
Le programme consistait à évaluer plusieurs évolutions des composés C3, C4 et C5, les plus tendres de la gamme Pirelli. Les pilotes ont alterné simulations de qualifications et longs relais, certains allant jusqu'à 16 tours, afin de recueillir des données sur les performances et la dégradation des différentes spécifications testées.
Gabriel Bortoleto (Audi F1 team)
Photo de: Pirelli
Mardi, Franco Colapinto a signé le meilleur temps en 1'20"371 après 128 tours, devant Gabriel Bortoleto, auteur d'un chrono de 1'20"813 en 141 tours. Jak Crawford a, de son côté, parcouru 136 tours pour Aston Martin avec un meilleur temps de 1'24"598.
Mercredi, Colapinto et Bortoleto étaient les seuls en piste. Le pilote Alpine a couvert 139 tours (609 km) et établi la meilleure marque de la journée en 1'20"139. Bortoleto a bouclé 116 tours (508 km) avec un meilleur temps de 1'19"917.
Au total, 660 tours, soit 2892 kilomètres, ont été parcourus au cours de ces deux journées d'essais. Les conditions se sont révélées particulièrement exigeantes, avec une température de piste culminant à 53 °C mardi puis à 59 °C mercredi, tandis que l'air a atteint jusqu'à 34 °C lors de la seconde journée.
Pirelli poursuivra son programme de développement des pneus slicks les 26 et 27 août prochains sur le circuit du Mugello, où de nouveaux essais sont prévus.
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