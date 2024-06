Fenêtre de performance des pneus : Pirelli répond à Hamilton

Lewis Hamilton Après le Grand Prix de Miami,avait en effet qualifié de "minuscule" la fenêtre de d'exploitation des Pirelli, ajoutant "de toute ma carrière, je ne me souviens pas avoir eu une fenêtre de fonctionnement aussi petite".

Interrogé sur les propos du septuple Champion du monde, Simone Berra, ingénieur en chef de Pirelli pour la F1, a estimé que les performances actuelles des gommes ne diffèrent pas réellement des années précédentes, mais que la problématique de l'exploitation des pneus est accentuée du fait des écarts si réduits à l'heure actuelle dans le championnat.

"Chaque pneu atteint son apogée à un moment donné et la fenêtre d'exploitation n'est jamais qu'une définition", explique ainsi le technicien italien. "Nous prenons un certain pourcentage de perte d'adhérence pour définir la fenêtre. Je pense que c'était la même chose dans le passé. Mais c'était probablement moins critique parce que le niveau de détail dont nous disposons actuellement est assez important."

Photo par : Sam Bloxham / Motorsport Images

"C'est pourquoi, aujourd'hui, tout est mis en évidence et important. Dans le passé, il y a 15 ou 20 ans, il y avait des voitures ou des pilotes qui étaient séparés par une demi-seconde ou sept dixièmes de seconde, donc ce n'était pas si étroit", continue-t-il. "Mais la lutte est aujourd'hui complètement différente, et même un dixième de seconde fait une grande différence."

Carlos Sainz Max Verstappen De fait, le resserrement des forces s'est traduit à Monaco, qui constitue certes le tracé le plus court du calendrier, mais où les six premiers de la grille de départ se tenaient en trois dixièmes seulement, alors que l'écart entre le troisième () et le sixième () n'était que de cinq petits centièmes.

De la même façon, Berra pense également que la fenêtre d'exploitation d'un pneumatique dépend de plusieurs facteurs, varie d'une équipe à l'autre, et en fonction du composé utilisé.

"Nous savons très bien que le C4 en particulier, et dans certains cas le C5 avec des températures élevées, peuvent être très performants", poursuit-il. "Certaines équipes sont moins capables que d'autres d'extraire le maximum de performance. C'est en partie dû au pneu, oui honnêtement, mais c'est aussi en partie dû à la voiture, à la suspension, et à la façon dont la voiture se comporte, dont elle exploite la performance du composé. Il y a donc les deux facteurs."

Qu'est-ce que le pic d'adhérence ?

Pirelli a récemment expliqué comment il définit la plage de fonctionnement du pneu comme étant la zone de température qui se situe dans les 3 % de l'adhérence maximale possible. Les marges étant étroites en F1 actuellement, il est devenu évident que plus les pilotes peuvent rapprocher leurs pneus de l'adhérence maximale absolue, mieux c'est.

Comme l'a expliqué Mario Isola, responsable de la compétition et de la F1 chez Pirelli : "Si nous regardons un graphique, l'adhérence du pneu se trouve sur les coordonnées verticales et la température sur les coordonnées horizontales. À froid, tout composé développé pour le sport automobile a peu d'adhérence. Au contraire, l'adhérence augmente à mesure que la température s'élève."

"Il y a une courbe qui monte jusqu'à ce qu'elle atteigne un pic, puis au-delà, il y aura une baisse significative de l'adhérence en raison d'une surchauffe."

Photo par : Pirelli

Le fait de déterminer où ce pic d'adhérence est atteint permet aux équipes de comprendre quelle est la plage de fonctionnement du pneu.

"Une fois que le pic d'adhérence a été atteint, au point le plus haut de la courbe, le graphique nous montre normalement une zone de 3% que nous définissons comme la 'fenêtre d'exploitation'", ajoute Isola. "Il y a ensuite une courbe entre deux points que nous essayons de rendre plus plate et surtout la plus large possible."

"Notre objectif est de donner aux pilotes un pneu avec un large plateau, afin d'assurer une plus grande fenêtre de fonctionnement."