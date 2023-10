Pirelli remporte son duel avec Bridgestone pour fournir la F1

Bien que Bridgestone se soit porté candidat à un retour en Formule 1, c'est bien Pirelli qui va continuer de fournir les pneus dans la catégorie reine du sport automobile. Considéré comme une valeur sûre compte tenu de son expérience récente dans la discipline, le manufacturier italien y est présent depuis 2011 après avoir pris la suite de son homologue japonais, qui n'est manifestement pas parvenu à gommer ses lacunes dans ce domaine.

La FIA fait savoir que les objectifs fixés en collaboration avec Formula One Management et les écuries à l'occasion de l'appel d'offres étaient d'"assurer une large fenêtre de fonctionnement, minimiser la surchauffe et avoir une faible dégradation tout en créant également la possibilité de variations stratégiques".

Pirelli va donc continuer d'assumer ce rôle de 2025 à 2027, annonce qui intervient après un Grand Prix de Qatar difficile pour la marque, puisque ses pneus ont connu des soucis de fiabilité sur les vibreurs de Losail. La FIA et FOM pourront activer une option pour une saison supplémentaire, en 2028. La marque va par ailleurs poursuivre la fourniture de pneus aux formules de promotion que sont la FIA F3 et la Formule 2.

"Nous sommes ravis de prolonger notre présence en Formule 1 et dans ses autres championnats liés", déclare Marco Tronchetti Provera, vice-président exécutif de Pirelli. "Pirelli était là quand la Formule 1 est née en 1950, et avec ce nouveau renouvellement, la firme aura été un protagoniste au fil de près de deux décennies de l'ère moderne de la Formule 1."

"L'innovation et la technologie sont au cœur de l'ADN de Pirelli, et la Formule 1 constitue le laboratoire ultime en plein air non seulement pour essayer et tester de nouvelles solutions techniques, mais aussi pour accélérer la recherche, le développement et les procédés de production des pneus."

Un pneu pluie Pirelli

"Pirelli évolue au plus haut niveau du sport automobile depuis de nombreuses années, et je suis convaincu qu'ils vont continuer d'apporter innovation et excellence sur la scène mondiale", se réjouit Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. "La Formule 1 est un défi unique pour le fournisseur de pneumatiques, et Pirelli a montré son grand dévouement envers la production de pneus qui satisfont aux exigences extrêmes de ces incroyables voitures."

"Je souhaite remercier Pirelli de son soutien actuel du sport automobile, non seulement en Formule 1 mais aussi dans d'autres championnats et catégories à tous les niveaux. Le travail va continuer dans les années à venir pour réaliser de nouvelles avancées, à la fois en matière de performance et d'écologie ; Pirelli s'est engagé avec sérieux quant à ces deux objectifs."

À partir de 2024, tous les pneus de Formule 1 seront justement certifiés par l'ONG Forest Stewardship Council. Selon le communiqué de Pirelli, cette certification "assure la traçabilité totale des matériaux forestiers sur la chaîne logistique et confirme que les plantations des éléments forestiers des pneus sont gérées d'une manière qui préserve la biodiversité et améliore la vie des communautés et travailleurs locaux, tout en favorisant la durabilité économique".

