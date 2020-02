Pirelli va tester à Barcelone un pneu spécial "Zandvoort"

Le manufacturier unique de la Formule 1 continue d'évaluer les données en sa possession alors que le tracé néerlandais est actuellement en cours de rénovation. Une fois achevé, il proposera notamment un dernier virage avec un banking très prononcé, deux fois plus incliné qu'à Indianapolis. Pirelli a développé ce nouveau pneu prototype afin qu'il soit utilisé su jamais ses projections concernant les charges imposées aux gommes venaient à changer. Seuls les pneus avant sont concernés. La semaine prochaine, les écuries testeront le composé C2 de ce pneu prototype. Elles ont été informées ce vendredi par Pirelli.

"Je vais dire aux équipes que nous allons tester des pneus avant prototypes lors de la prochaine session", a expliqué Mario Isola, directeur de Pirelli F1. "Ce prototype a été conçu avec une construction légèrement différente, car nous analysons encore les données qui arrivent de Zandvoort. Nous avons fait des analyses du banking et le plan est d'utiliser ces pneus avec une pression légèrement plus élevée. Pour préparer cela, étant donné que nous ne sommes pas pleinement conscients de tout car nous n'avons pas les données définitives du circuit concernant la rugosité du tarmac notamment, l'idée est aussi de tester une construction légèrement différente ici. Elle fonctionne sensiblement différemment, elle est plus résistante."

Lire aussi : Zandvoort garde des données secrètes pour surprendre les écuries

Mario Isola a insisté sur le fait que la préparation de ce nouveau pneu n'avait rien d'une mesure d'urgence, précisant qu'il y avait eu des discussions et un accord avec la FIA. "Je ne veux pas entendre de commentaires qui parlent de panique, il n'y a aucun affolement", prévient l'Italien. "Cela fait partie d'un processus sérieux et professionnel qui nécessite que nous soyons prêts au cas où."

"Au bout du compte, nous utiliserons peut-être les pneus normaux, avec les recommandations appropriées, mais nous préférons aussi tester le comportement d'une construction différente. Nous avons l'opportunité de le faire ici à Barcelone à l'occasion des essais hivernaux. Dans la réglementation, il est écrit que durant le week-end de Grand Prix nous pouvons tester un prototype supplémentaire, avec deux trains par monoplace. Nous allons donner deux trains de ces prototypes par voiture ici pour les prochains essais. Nous fournirons le train complet, mais seuls les pneus avant sont différents."

Le Grand Prix des Pays-Bas, qui fait son grand retour cette année au calendrier de la F1, aura lieu le dimanche 3 mai prochain.

Propos recueillis par Adam Cooper

Les travaux à Zandvoort en vidéo