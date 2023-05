Pirelli promet des nouveaux pneus au comportement inchangé

Comme nous vous l'annoncions dès ce vendredi matin, Pirelli proposera au début de l'été un nouveau pneu à la construction plus résistante, afin de s'adapter au développement plus rapide que prévu des monoplaces. Le manufacturier italien a depuis officialisé cette information tout en apportant des précisions importantes.

Pour introduire ce pneu à la construction différente, sans toutefois toucher aux différents composés déjà actualisés, il fallait obtenir l'aval d'au moins huit des dix écuries au sein de la Commission F1. La firme de Milan a fait savoir que cette approbation avait été donnée, lui permettant d'avancer sur ce projet.

L'objectif est de proposer ce pneu résistant davantage à de forces charges aérodynamiques à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne, début juillet à Silverstone. Les écuries auront toutes la possibilité de tester ce nouveau produit un mois plus tôt, lors des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Espagne, à Barcelone.

Directeur du programme F1 de Pirelli, Mario Isola a justifié cette décision tout en assurant que les "autres paramètres techniques ou leur comportement" n'évoluerait pas pour autant.

"On a vu lors des premiers Grands Prix de la saison à quel point les monoplaces 2023 sont plus performantes que l'année dernière, et c'est grâce à l'extraordinaire rythme de développement dont font preuve les dix écuries", explique-t-il. "À Miami, par exemple, le chrono de la pole position était près de deux secondes plus rapide que l'an dernier, et le même type de progression a été constaté pendant les courses. Le travail de simulation de Pirelli a toujours eu pour but non seulement de fournir un produit qui atteigne les objectifs de performance exigés, mais aussi d'anticiper tout problème potentiel et d'y réagir rapidement."

"La nouvelle spécification contient des matériaux que l'on a déjà développés pour 2023, qui rendront les pneus plus résistants sans affecter aucun des autres paramètres techniques ou leur comportement en piste. Pour permettre aux écuries de tester la nouvelle construction de manière équitable, Pirelli fournira deux trains de pneus supplémentaires par voiture, qui seront utilisés lors des EL1 et des EL2 du Grand Prix d'Espagne."

