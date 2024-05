Pirelli va tester un nouveau pneu pluie avec Ferrari

La Scuderia Ferrari va prendre part à deux journées d'essais cette semaine sur le Circuit Paul-Ricard. Ce mardi, Pirelli fournira à l'écurie un prototype de slick pour 2025. Mercredi, la piste sera artificiellement mouillée si besoin afin que le manufacturier teste un nouveau pneu pluie (à flanc bleu). Carlos Sainz et Charles Leclerc sont attendus lors de ce roulage, avec une journée au volant chacun.

Le test en conditions humides est crucial car les journées d'essais sur piste mouillée sont plus difficiles à organiser. Pirelli doit en effet pour cela réserver le Castellet ou le tracé de Fiorano, qui disposent de systèmes d'arrosage artificiel.

Les pneus pluie sont les seuls de la gamme Pirelli à ne pas nécessiter de couverture chauffante avant utilisation. Toutefois, ils sont très impopulaires auprès des pilotes en raison de leur énorme baisse de performance par rapport aux intermédiaires, et sont également moins utilisés car les conditions sont rarement extrêmes en piste. Aussi, comme ils évacuent plus d'eau que les intermédiaires, ils dégradent encore plus les conditions de visibilité.

"Nous avons deux journées d'essais. La première est une séance sur le sec. Le deuxième jour, nous allons mouiller la piste", a expliqué Simone Berra, ingénieur en chef de Pirelli, interrogé par Motorsport.com sur les objectifs de ces essais. "Nous testons à la fois les pneus pluie et intermédiaires, mais la priorité est le pneu pluie. Nous aimerions améliorer ses performances."

"Nous savons que, actuellement, le pneu pluie souffre un peu trop de la surchauffe et qu'en termes de performances, il se dégrade assez rapidement en raison du retrait des couvertures [chauffantes] que nous avons mis en place l'année dernière. Nous travaillons donc à réduire le mouvement de la bande de roulement et à réduire la surchauffe. Nous avons également un programme pour les intermédiaires, qui consiste à utiliser de nouveaux composés. Notre objectif est de retirer les couvertures pour les intermédiaires, comme nous l'avons fait pour les pneus pluie."

Même si 2025 est l'objectif annoncé, Pirelli n'exclut pas d'introduire les nouveaux composés pour piste humide plus tôt si le test du Castellet est un succès. La première journée n'en sera pas moins importante puisque Pirelli souhaite geler la structure du pneu slick pour la saison prochaine et évaluer une gamme de composés tendres.

"Pour les essais de pneus slicks le premier jour, nous nous concentrons principalement sur le gel de la structure pour la saison prochaine", a déclaré Berra. "Mais surtout, nous essaierons de tester également les C3, C4 et C5 en ce qui concerne les mélanges de pneus. Pour le C5, je pense que c'est la première fois cette saison que nous le testons. Il sera donc intéressant de voir les résultats obtenus avec le composé de nouvelle génération."

Avant le GP d'Émilie-Romagne, Ferrari avait déjà pris part à un test sur piste humide pour le compte de la FIA, dans le cadre des essais de garde-boue.