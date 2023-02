Plafond budgétaire : la FIA doit aller plus vite, selon Domenicali

Charger le lecteur audio

Parmi les épineux dossiers de la saison 2022, l'un d'entre eux avait une particularité : il concernait en réalité la campagne 2021. Il s'agissait en effet de la question du respect du tout premier plafond budgétaire, mis en place via le tout nouveau Règlement Financier. À ce petit jeu, si Williams et Aston Martin avaient écopé de sanctions légères en raison de problèmes de procédure, Red Bull avait été la seule écurie à dépasser la limite fixée.

Mais le timing des premières rumeurs autour de cette infraction et du prononcé de la sanction officielle par la FIA était pour le moins étonnant puisque la situation s'est étalée sur plusieurs semaines aux mois de septembre et d'octobre, soit plus de neuf mois après la fin de la saison concernée. Au point que ces discussions ont largement pollué la célébration par Red Bull de ses succès 2022 et que les sanctions ont été appliquées en majorité sur la saison 2023.

Les écuries étaient tenues de faire parvenir à la FIA tous les documents 2021 nécessaires à son audit avant le 31 mars 2022, qui a ensuite procéder à un examen complet avant d'attribuer des certificats de conformité. Pour Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, cette procédure devrait prendre le moins de temps possible afin de rapidement sanctionner les structures fautives.

"Je pense que c'est un sujet de préoccupation principalement parce que, ce dont nous avons discuté [avec la FIA], c'est que pour la crédibilité du sport, il est nécessaire que cette procédure visant à vérifier si tout le monde respecte cette règle soit mise en place le plus tôt possible", a-t-il déclaré pour Sky Sports.

Des propos intervenant dans un contexte où, outre-Manche, le club de football de Manchester City a été pointé du doigt par la Premier League pour plus d'une centaine d'infractions recensées durant une période de neuf saisons lors desquelles plusieurs titres ont été remportés.

"Nous en discutons, du côté de la FIA, pour nous assurer que le contrôle et la certification soient effectués beaucoup plus tôt", a ajouté Domenicali. "Parce que si certaines équipes sont concernées, cela doit être fait de manière appropriée et dans les plus brefs délais pour être plus crédible. Nous voyons d'autres sports qui appliquent le règlement financier avec un délai – à mon avis – trop long pour pouvoir réagir. Ce n'est pas bon."