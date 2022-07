Plafond budgétaire : McLaren contraint de "tirer le frein à main"

Charger le lecteur audio

La hausse de l'inflation qui touche le paddock, associée à la baisse de la limite du plafond budgétaire (fixé à 140 millions de dollars) pousse aujourd'hui les équipes à faire un choix difficile : ralentir le rythme de développement afin de rester sous le plafond ou prendre le risque d'enfreindre le Règlement Financier.

Plusieurs équipes ont d'ores et déjà annoncé qu'elles n'auraient pas d'autre choix que de dépasser le plafond si la FIA ne prenait aucune mesure. C'est notamment le cas de Red Bull, Ferrari et McLaren. Néanmoins, l'équipe britannique se retient de dépenser davantage malgré tout. Le directeur d'équipe Andreas Seidl a expliqué que le développement de la MCL36 était actuellement au point mort.

"J'espère qu'il n'y a pas que nous qui devons tirer le frein à main sur le développement à cause des restrictions que nous subissons, en particulier du côté du plafond des dépenses", a expliqué Seidl. "Mais il y a aussi les restrictions avec un temps de soufflerie plus limité, donc il faut vraiment faire très attention à la manière dont on utilise le temps passé à la soufflerie."

Seidl a également estimé que tout le potentiel de la McLaren n'avait pas encore été exploité : "Pour l'instant, le plus important reste d'essayer de débloquer plus de performance avec notre package. Ensuite, nous devons voir quels seront les autres petits changements sur la voiture au cours de la saison."

Le nez de la McLaren MCL36.

Si la campagne 2022 de McLaren a très mal démarré en raison des problèmes de freins rencontrés lors des essais hivernaux, l'équipe s'est depuis bien rattrapée avec plusieurs arrivées dans le top 10 et un podium au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Après neuf courses, elle siège à la quatrième place du championnat, avec 65 points.

Et bien que les trois premières places semblent hors d'atteinte, ce qui est un net recul par rapport à 2021 où McLaren avait longtemps occupé le podium, Seidl a affirmé que la MCL36 était meilleure que sa devancière, l'équipe ayant remédié à certains problèmes dont le manque de performance dans les virages lents.

"Je pense que nous avons fait de bons progrès en ce qui concerne certains des points faibles de l'année dernière, par exemple dans les [virages] lents", a indiqué l'Allemand. "Je pense clairement que la voiture est maintenant plus adaptée à tous les types de circuits. Mais aussi, probablement parce que ces voitures sont très nouvelles, on voit encore de grands changements dans les écarts face aux voitures avec lesquelles nous nous battons."

"Un week-end, on est la troisième ou quatrième équipe la plus rapide, et la semaine suivante, on est soudainement la septième équipe la plus rapide. Aussi, je pense que notre saison jusqu'à présent est un peu en dents de scie. Des débuts difficiles pour les raisons que nous connaissons, des week-ends vraiment bons à Melbourne et Imola, puis des week-ends plus difficiles avant le bon week-end de Monaco. Nous devons nous améliorer pour être plus régulièrement à l'avant du peloton."