Le plafond budgétaire, obstacle à l'écologie ?

Ce jeudi, McLaren a publié son rapport de durabilité annuel. L'écurie se réjouit de progrès significatifs, avec une réduction de 22% des gaz à effet de serre par rapport à 2019 et une réduction de 19% des déchets, aucun d'entre eux n'ayant été envoyé dans une décharge.

La Formule 1 a fait de l'écologie une priorité ces dernières années avec l'objectif d'être neutre en carbone d'ici 2030. Cependant, Zak Brown estime que le plafond budgétaire mis en place en 2021 limite les progrès espérés.

"Nous croyons fermement en le plafond budgétaire et nous voudrions rien voir qui sape son intégrité, mais la réglementation actuelle a créé des obstacles imprévus au sujet de l'écologie", déclare Brown. "C'est fantastique de voir tant de soutien de la F1 et des autres écuries à ce sujet, et nous sommes ravis que la FIA ait établi un groupe de travail pour explorer les prochaines étapes."

Ce groupe est composé de la F1, de la FIA et des dix écuries. McLaren y fait campagne pour que certains projets environnementaux et écologiques soient exclus du plafond budgétaire. Bien qu'une liste initiale d'exceptions existe, McLaren demande par ailleurs :

Un ensemble exhaustif d'exceptions soutenant les investissements dans des projets et initiatives durables, sans compromettre l'intégrité du plafond budgétaire. Cela devrait inclure, des initiatives et formations au niveau de la diversité, de l'équité et de l'inclusivité ; des initiatives sur le bien-être des équipes ; les programmes de stage et d'apprentissage afin de créer des voies vers les spors mécaniques et les carrières dans les matières scientifiques.

Une réglementation technique qui encourage activement l'adoption de matériaux et procédés plus écologiques pour soutenir la recherche et le développement d'une F1 entière

La mise en œuvre de critères écologiques clairs dans les Accords Concorde afin de couvrir les besoins clés liés aux calendriers, aux paddocks et aux motorhomes.

Des normes écologiques claires pour les promoteurs et organisateurs de compétitions.

"Pour libérer le potentiel de notre sport à stimuler le développement de technologies plus écologiques qui peuvent déclencher des changements positifs à l'échelle mondiale, nous avons besoin d'un changement véritablement radical", ajoute Brown. "Cela requiert que toutes les écuries soient sur un pied d'égalité afin qu'elles puissent viser les mêmes objectifs et n'aient plus besoin de choisir entre investir dans les performances de la voiture et investir dans l'écologie."

"Notre sport a besoin d'un cadre réglementaire clair avec une réglementation financière, technique et sportive qui nous permettra mieux, à nous tous, d'innover et d'investir dans l'écologie. Nous devons trouver de meilleures manières de partager notre expertise et nos connaissances dans notre industrie."

"Seule une véritable collaboration nous aidera à créer du changement significatif. Et si nous voulons accomplir un changement radical avec la nouvelle réglementation 2026, alors ces décisions doivent être prises maintenant."

