La plaisanterie de Leclerc qui a donné des sueurs froides à Ferrari

Vainqueur dimanche du premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn, Charles Leclerc a d'abord fêté ce succès avec humour, quelques secondes avant de franchir la ligne d'arrivée. Le pilote monégasque s'est fendu d'une plaisanterie à la radio qui, l'espace d'un instant, a certainement donné quelques sueurs froides à son écurie.

Alors qu'il arrivait au virage 13, Leclerc a lancé dans sa radio : "Il y a quelque chose d'étrange avec le moteur !". S'en est suivi un long silence de son ingénieur de course, Xavier Marcos Padros, qui a ensuite réalisé que tout allait bien et a répondu "Reçu !" dans un fou rire. "Je plaisante", a confirmé le pilote dans la foulée.

Leclerc a en fait prononcé exactement les mêmes mots que lors du Grand Prix de Bahreïn 2019. À l'époque, pour son deuxième Grand Prix seulement sous les couleurs de Ferrari, il était en tête de la course après avoir signé la veille sa toute première pole position. Bien parti pour s'imposer, il avait été victime d'un problème moteur le privant de ce succès, terminant troisième pour sauver un premier podium au goût très amer.

Ce n'est que plus tard dans la saison qu'il avait décroché ses deux premières victoires en Formule 1, à Spa-Francorchamps puis Monza. Depuis, plus rien, Ferrari ayant traversé en 2020 une crise sportive et technique de laquelle la Scuderia semble désormais enfin sortie. Poleman puis vainqueur à Sakhir pour ce premier week-end, Charles Leclerc s'est installé pour la première fois de sa carrière en tête du championnat. Ferrari a également signé son premier doublé depuis celui obtenu à Singapour il y a près de trois ans, à l'occasion de la dernière victoire à ce jour de Sebastian Vettel.

"J'ai fait une petite blague à la radio dans le dernier tour, en disant qu'il y avait quelque chose d'étrange avec le moteur, ce qui a fait frôler la crise cardiaque à certains ingénieurs je suis sûr", a confessé Leclerc dimanche après le Grand Prix de Bahreïn. "Mais tout allait bien. Je suis heureux que cette fois, nous ayons ramené cette victoire."