Pluie : Verstappen ne veut pas que la F1 agisse comme la NASCAR

En juillet, une course de FRECA disputée sur un circuit de Spa-Francorchamps détrempé a été endeuillée par la disparition de Dilano van 't Hoff, conséquence d'un suraccident dans la ligne droite de Kemmel provoqué par le manque de visibilité.

Le douloureux souvenir de ce jour noir pour le sport automobile était encore présent au moment où la F1 s'est rendue à Spa, quelques semaines plus tard, pour être également accueillie par le mauvais temps. Les essais libres, qualifications, shootout et sprint du Grand Prix de Belgique ont ainsi été perturbés par la pluie, la direction de course ayant notamment dû retarder le départ du sprint et prolonger le tour de formation derrière le Safety Car pour limiter la quantité d'eau projetée par les monoplaces.

Cela n'a toutefois pas suffi à supprimer les projections, qui ont impacté la visibilité de nombreux pilotes au cours de l'épreuve. Mais selon Max Verstappen, ce problème ne peut être résolu en dépit des efforts réalisés par la FIA.

"Il est très difficile de résoudre ces problèmes. On en souffrira toujours et il y aura toujours des projections. Des roues couvertes sur une voiture de Formule 1 ne feront pas une grande différence", a affirmé le pilote Red Bull, faisant référence au kit aérodynamique développé par la FIA et testé récemment à Silverstone. "Le Safety Car a également envoyé trop de projections vers moi. Sur l'autoroute, on a en fait le même problème."

Interrogé par Motorsport.com sur le sujet du manque de visibilité sous la pluie, Verstappen a précisé sa pensée tout en invitant la F1 à ne pas suivre l'exemple de la NASCAR, championnat américain de stock-cars au sein duquel le roulage sous la pluie est la plupart du temps proscrit pour raisons de sécurité.

"Lorsque je pilotais en Formule 3, j'étais parfois au milieu du peloton et je ne voyais rien non plus. Ça a toujours été comme ça. Demandez aux anciens pilotes de F1, ils ne voyaient rien non plus", a-t-il ainsi indiqué.

"Bien sûr, certains accidents qui se produisent ont de graves conséquences et les gens commencent naturellement à en parler davantage. Mais si l'on considère les choses sous cet angle, on ne peut plus vraiment courir sous la pluie parce qu'il y aura toujours des problèmes de visibilité. Ce serait dommage. On se retrouverait alors dans la même situation qu'en NASCAR, ils ne roulent pas sous la pluie non plus."

Propos recueillis par Ronald Vording