Les plus belles photos des essais de Bahreïn 2022

Les préparatifs pour la saison 2022 de F1 se sont achevés ce samedi, avec la fin de la deuxième session de trois jours, organisée cette fois-ci à Bahreïn. L'ensemble des dix écuries et 19 des 20 pilotes titulaires – Daniel Ricciardo n'a pas roulé en raison du COVID-19 – ont accumulé les tours afin de comprendre au mieux leur monoplace et préparer le début de saison.

Après les conditions diurnes, et humides le dernier jour, du côté de Barcelone, ces tests ont permis de découvrir les Formule 1 de nouvelle génération dans un nouvel environnement, dans des conditions de luminosité différentes et aussi en nocturne, puisque chaque journée se terminait de nuit et sous l'éclairage artificiel des puissants projecteurs du Bahrain International Circuit.

Un nouvel environnement, mais également de nouvelles configurations. Outre les nouvelles livrées d'Alfa Romeo et de Haas, ces tests ont été l'occasion de découvrir le dernier stade du développement du côté de Mercedes ou de Red Bull, avec des concepts poussés à l'extrême de part et d'autre. Côté pilotes, Pietro Fittipaldi, réserviste Haas, a disputé la première journée en remplacement de Nikita Mazepin et en attendant le retour au volant de Kevin Magnussen, qui succède au Russe dans le baquet de la VF-22.

Désormais, la prochaine étape est tout bonnement le début de la saison, qui aura lieu la semaine prochaine, toujours à Sakhir, avec le Grand Prix de Bahreïn (18-20 mars), qui précédera d'une semaine l'épreuve d'Arabie saoudite à Djeddah (25-27 mars). Cette première course sera évidemment l'occasion pour toutes les structures d'abattre leurs cartes et de montrer leur vrai potentiel, avec encore quelques jours avant cela pour tenter d'apporter des évolutions et/ou des solutions à leurs problèmes.

Dans l'attente de ce GP, nous vous proposons de revenir en 30 photos sur les dernières journées d'essais hivernaux 2022, avant le début de la campagne. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des clichés pris par les photographes de Motorsport Images dans notre galerie dédiée, qu'il est possible de visiter en cliquant ici.