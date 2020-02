Pneus 18 pouces : pas de retour en arrière en cas de mécontentement

Dans le cadre des importants changements réglementaires qui auront lieu entre 2020 et 2021, les pneus de Formule 1 passeront de 13 à 18 pouces. Cette saison, la F2 va justement utiliser des jantes 18 pouces afin d'apporter des données à Pirelli dans le cadre de son programme de développement. Ce programme, débuté l'an passé, comprendra surtout un total de 25 journées dédiées au test des prototypes 18 pouces en plus de trois journées à Abu Dhabi lors des essais d'après-saison.

Dans la foulée des problèmes rencontrés avec les pneus développés pour 2020, qui ont finalement été rejetés par les équipes au profit du maintien des gommes 2019, l'entreprise italienne a tenu à prévenir : il n'y aura pas de retour en arrière vers des pneus 13 pouces pour 2021. "Par chance, nous avons déjà effectué trois séances en 2019", a déclaré Mario Isola, directeur de la compétition de Pirelli, à Motorsport.com quand la question de problèmes éventuels soulevés par les concurrents lui a été posée.

"Et les retours concernant les pneus 18 pouces sont assez bon. Donc, je ne m'attends pas à avoir la moindre surprise cette année. Évidemment, la voiture sera différente [en 2021]. La voiture est conçue pour des pneus 18 pouces, en 2021 nous aurons donc un nouveau produit. Aucune chance de revenir aux pneus 13 pouces. Mais je suis positif parce que, surtout lors de la première séance avec Renault au Paul Ricard [en septembre], nous avons fait 213 tours en deux jours."

"[Avec] un mulet, la première fois [que l'équipe] faisait rouler une nouvelle voiture, la première fois que nous mettions à disposition le pneu 18 pouces, les nouvelles jantes – tout était nouveau –, on pouvait s'attendre à avoir un problème et peut-être, comme d'ordinaire, d'avoir à nous arrêter une demi-journée ou plus. [Mais] nous n'avons eu aucun problème. Nous avons déroulé tout notre programme de roulage lors des deux journées. Nous avons parcouru plus de 1000 km. Les deux journées ont été assez productives."

Par ailleurs, Isola se veut "très positif pour 2021" concernant le potentiel des nouvelles règles qui ont pour objectif d'améliorer le spectacle en piste. "Si le nouveau package aéro fonctionne comme prévu, avec bien moins d'influence au niveau de l'appui pour la voiture qui suit, ça va grandement changer la situation. [C'est] parce qu'avec les voitures actuelles, quand vous suivez la voiture devant vous, vous perdez jusqu'à 50% d'appui."

Avec Alex Kalinauckas