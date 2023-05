Podium d'Alpine : Rossi juge que ses critiques ont été entendues

Au sortir d'une double manche en Australie et en Azerbaïdjan où Alpine avait, pour des raisons diverses, signé deux zéros pointés consécutifs, Laurent Rossi s'était montré très critique du "dilettantisme" et des performances de l'écurie, rappelant les dirigeants de la structure à leurs responsabilités et les objectifs fixés par le constructeur.

Quelques semaines plus tard, Alpine a réalisé deux doubles entrées dans les points, parmi lesquelles un podium surprise (mais à la régulière) pour Esteban Ocon au GP de Monaco, accompagné d'une septième place pour Pierre Gasly. Présent en Principauté pour assister à cette performance au terme d'une course tendue, Rossi a félicité son écurie pour les efforts faits ces dernières semaines, au micro de Canal+.

"[Ocon] a fait le travail. Toute l'équipe a fait le travail pour être très franc. Il a fallu s'adapter aux conditions changeantes, aux stratégies un peu erratiques des autres également, à la pluie… Donc évidemment, les pilotes, Esteban et Pierre, ont fait un excellent travail puisqu'à Monaco c'est encore plus le pilote, je dirais. Mais l'équipe a fait aussi un excellent travail, donc c'est bien, ça concrétise beaucoup d'efforts faits pour arriver à ce résultat."

Concernant l'une des seules "fausses notes" de la course d'Ocon, à savoir un premier arrêt au stand lent, Rossi révèle que le choix avait été fait d'un changement de pneu assuré même si les choses ont été un peu trop loin : "Ce n'était pas un arrêt au stand incroyable, mais la consigne était passée de faire un arrêt au stand 'calme'. On avait une marge encore, l'idée c'était de ne pas se précipiter et de ne pas faire une erreur. Bon, c'était peut-être un poil trop calme, mais c'est passé."

Il était nécessaire que je rappelle tout le monde à ses obligations. Et ils m'ont montré qu'ils ont bien compris. Laurent Rossi, PDG d'Alpine

Rapidement, la question de ses déclarations chocs, et du risque que leur impact soit dilué par une performance notable mais ponctuelle, lui a été posée. Laurent Rossi juge toutefois que la pression déjà mise suffit et que le message était bien passé. "Non, je ne vais pas en remettre. Mon rôle c'est, de temps en temps, de rappeler que les ambitions ne sont pas nécessairement là où les gens pensent, qu'elles sont plus hautes."

"On a – je l'ai dit plusieurs fois – les moyens d'une team top 4, top 5, donc on doit être classés top 4, top 5 sans souffrir, entre guillemets. Et donc, il était nécessaire que je rappelle tout le monde à ses obligations. Et ils m'ont montré qu'ils ont bien compris et se le sont montrés à eux-mêmes, de toute façon. Je sais qu'ils sont capables. Ils le savent aussi."

Pas question, cependant, de tirer de conclusions hâtives sur le niveau de l'A523 après la manche monégasque. Mais pour Rossi, l'essentiel est ailleurs à ce stade de la saison, et notamment dans un point qu'il avait mis en avant : l'aspect opérationnel, à savoir l'exécution des courses et la maximisation du potentiel.

"De toute façon, c'est Monaco, c'est spécial, donc on va voir à Barcelone où on en est. Ce que je vais retenir ceci dit, c'est que quand l'équipe fait du bon travail opérationnel, ça performe et on marque des points ; que ce soit des petits points, entre guillemets, comme à Miami ou des gros points comme ici, c'est ça que je veux. Au moins qu'on livre un combat honorable et qu'on fasse le travail proprement."

"Après, la performance intrinsèque de la voiture, [ce dimanche], dur à juger. On verra à Barcelone où on en est. Et de toute façon, on a les bonnes bases pour reprendre un cours de saison solide et après, continuer à développer la voiture."