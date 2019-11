La F1 victorieuse accompagnera son pilote sur le podium de Mexico

Déjà reconnue comme offrant l'un des podiums les plus spectaculaires de la saison, en se déroulant au sein d'un stadium plein à craquer, la cérémonie d'après-course devrait prendre encore un peu plus de dimension dimanche à Mexico. En effet, le vainqueur du Grand Prix du Mexique sera célébré comme il se doit sur la plus haute marche, tout en y étant accompagné de sa monoplace.

Les organisateurs de l'épreuve ont installé une rampe d'accès cachée sous le podium de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, qui permettra ensuite d'y faire monter la F1 victorieuse. Le début de l'opération devrait se dérouler pendant que les trois premiers pilotes à l'arrivée répondront aux traditionnelles interviews, et avant qu'ils ne rejoignent le podium. Ensuite, le vainqueur devrait s'installer à nouveau dans sa monoplace, avant que celle-ci monte sur sa plateforme dissimulée derrière un mur et permette au duo victorieux d'apparaître au sommet du podium.

Le procédé a déjà été testé grandeur nature par les organisateurs, qui ont utilisé une Williams gracieusement prêtée par l'écurie britannique, et dans laquelle s'était glissé un mécanicien de l'équipe de Grove à la place du pilote.

Un système similaire avait été utilisé à l'époque où le Grand Prix des États-Unis se disputait à Indianapolis, mais le vainqueur n'était pas dans sa monoplace lorsque celle-ci était surélevée au pied du podium.

Avec Adam Cooper