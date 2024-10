Comment Austin a mis en évidence les lacunes des standards de pilotage F1

Les fans sont divisés sur la question de savoir s'il était juste que Lando Norris reçoive une pénalité pour dépassement hors-piste dans un incident où son rival avait lui-même quitté le circuit dans sa défense contre lui.

Une situation qui rappelle la bataille entre Max Verstappen et Lewis Hamilton lors du Grand Prix du Brésil 2021, où la défense en sortant de la piste adoptée par Verstappen était devenue un sujet majeur de discorde. Ce qui est différent aujourd'hui par rapport à l'époque, c'est que la F1 fonctionne selon un nouveau système où il existe des lignes directrices communes et convenues en matière de normes de pilotage.

Comme est en mesure de le rapporter Motorsport.com, ce document officiel a désormais été élaboré. Il décrit la base sur laquelle les commissaires prennent toute décision. Ce document devrait être intégré au Code sportif international 2025 de la FIA et s'appliquera donc à toutes les catégories à l'avenir.

Mais le doute persiste : alors que les directives visaient à rendre les choses plus claires dans la tête des pilotes sur ce qui est autorisé ou non, ce qui s'est passé au virage 12 à Austin n'a peut-être fait qu'ajouter de la confusion, ainsi qu'exposer de grosses failles dans la façon dont les choses sont jugées.

Le débat sur la sortie de piste de Verstappen

Ce qui est mentionné dans les lignes directrices elles-mêmes, c'est qu'il n'y a pas deux incidents identiques, et c'est en substance l'un des principaux problèmes lorsqu'il s'agit de créer des règles strictes et rapides - parce que ce qui convient à une manœuvre peut ne pas convenir à une autre.

Mais un thème récurrent sur la pénalité de Norris est le fait que Verstappen est sorti de la piste de lui-même - et cela rend la situation moins limpide que s'il était resté entre les lignes blanches et que Norris avait effectué le dépassement incriminé en prenant une trop grande aisance spatiale.

Si Norris n'a manifestement pas respecté le critère de la ligne directrice selon lequel il devait être à côté de son rival à l'épingle, la défense de Verstappen est également remise en question.

Comme l'indiquent clairement les lignes directrices : "Si, en défendant une position, une voiture quitte la piste (ou coupe une chicane) et la rejoint la même position, elle sera généralement considérée par les commissaires comme ayant acquis un avantage durable et donc, généralement, la position devrait être rendue, comme prescrit dans les règles. Il appartiendra aux commissaires de déterminer si le pilote 'défend une position'."

Donc, sommes-nous dans un monde où si Norris était resté sur la piste et avait interrompu sa manœuvre, Verstappen aurait dû abandonner la position ? C'est une chose que seuls les commissaires de la FIA pourront savoir avec certitude.

Comme l'a déclaré le pilote Williams Alex Albon : "Je pensais que, normalement, s'ils sont tous les deux en dehors de la piste, alors ça devient un peu gris... Ça me rappelle le Brésil [2021]. Je pense que si vous pouvez rester sur la piste, alors bien joué. "

Ce point de vue, Norris l'a lui-même évoqué. "Pour moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi", a-t-il déclaré. "Le point qui n'est pas correct est ce que Max a fait, c'est-à-dire défendre sa position en sortant de la piste, ce qui revient à garder sa position, ce qui n'est pas correct. Il est sorti de la piste en défendant, a surdéfendu et fait une erreur, ce qui lui a permis d'en tirer profit. Simultanément, à cause de cela, j'ai dû sortir de la piste. Il est impossible pour les gens de savoir si j'aurais pu réussir [à passer] sur la piste ou non. C'est pourquoi on ne peut pas juger ce genre de choses."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, en bagarre dans le virage 1 alors que Charles Leclerc, Ferrari, dépasse Carlos Sainz, Ferrari

Le problème de la corde

Le fait que les directives soient tellement axées sur ce qui se passe à la corde du virage signifie qu'il y a une incitation claire à s'assurer que l'on freine tard, afin d'arriver en premier, car cela donne alors beaucoup plus de droits quant à l'espace à laisser à la sortie du virage.

Mais même dans ce cas, les pilotes ne sont pas convaincus que tout est traité de la même manière. Par exemple, Oscar Piastri n'a pas compris pourquoi il avait été pénalisé lors du sprint pour avoir écarté Pierre Gasly au virage 12 dans une séquence quasi identique à ce qui s'est passé entre Norris et Verstappen - et surtout en tenant compte du fait qu'il a réussi à rester sur la piste !

Mon incident et celui de Lando et Max étaient très similaires, avec des pénalités opposées. Je suis donc certain que nous aurons des questions à poser.

"Je pense que si vous regardez ma pénalité du sprint, c'était essentiellement une copie conforme de Max et Lando, mais je suis resté sur la piste et j'ai eu la pénalité", a déclaré Piastri. "Donc non, ce n'est pas très clair, vous savez, c'est difficile. C'est très difficile. J'ai l'impression qu'en tant que pilotes, nous avons tous des interprétations différentes de ce que nous pensons être juste ou injuste, surtout lorsqu'il s'agit d'être à l'extérieur d'un autre pilote."

"Mais un écart de 10 ou 20 centimètres peut faire la différence entre le droit de s'écarter et le droit de ne pas s'écarter. Et évidemment, pour les commissaires, qui n'ont généralement pas beaucoup piloté de voitures, il est très difficile d'en juger sur le moment. Je pense que mon incident et celui de Lando et Max [en course] étaient très similaires, avec des pénalités opposées. Je suis donc certain que nous aurons des questions à poser."

Le rôle des commissaires

L'autre problème mis en lumière par l'incident Norris/Verstappen est qu'une fois de plus, les commissaires peuvent être accusés de manquer de cohérence. Les fans s'interrogent sur la variabilité des décisions, et les pilotes eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi les décisions sont parfois différentes pour des incidents qui semblent similaires.

Norris lui-même s'est demandé pourquoi il avait été pénalisé pour un dépassement hors-piste à Austin, alors qu'en Autriche, Verstappen n'a pas fait l'objet d'une enquête alors qu'il était sorti de la piste pour garder la tête après une manœuvre de son rival – qui avait pourtant rempli la condition d'arriver le premier à la corde.

"Les règles, elles semblent changer, parce que j'ai l'impression que c'est assez incohérent par rapport à, disons, ce qui s'est passé en Autriche, où Max n'a pas eu de pénalité et est sorti de la piste en gagnant un avantage", a déclaré le Britannique. "Je pense donc qu'il y a encore une fois une incohérence."

Zak Brown, PDG de McLaren Racing, avec Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA

L'incohérence des décisions dans le temps

Cette incohérence – et le fait que la base des décisions n'est pas expliquée dans son intégralité – est encore obscurcie par le fait que le panel des commissaires tourne souvent. Le patron de Mercedes, Toto Wolff, estime que le manque de cohérence tout au long de l'année est dû au fait qu'il pense que tous les commissaires n'opèrent pas au même niveau.

"Il y aura toujours quelqu'un qui sera content et l'autre mécontent, mais nous devons essayer de comprendre s'il y a certains modèles dans les décisions des commissaires, et si cela correspond à certaines situations", a déclaré Wolff, qui était furieux que Russell ait reçu une pénalité pour avoir forcé Valtteri Bottas à sortir de sa trajectoire. "Tout le monde fait une course acharnée, mais pour moi, la décision contre George était inexplicable."

Dans le cas de Russell, ce qui a été relevé a été le non-respect des critères de la ligne directrice en atteignant la corde avant - ce qui signifiait qu'il devait laisser de l'espace à Bottas à l'extérieur.

Si le Britannique de l'équipe Mercedes avait freiné plus tôt et s'était davantage concentré sur l'arrivée à la corde, il aurait échappé à une sanction, quelle que soit la manière dont il s'est repris par la suite, car la piste "lui appartenait". "Nous avons vu beaucoup de situations de ce genre dans le virage 12. Personne n'a été pénalisé jusqu'à ce que George le fasse", regrette particulièrement Wolff.

À propos de la composition des commissaires, le directeur de l'équipe anglo-allemande estime : "Je pense qu'il y a d'excellents commissaires, honnêtement, d'excellents commissaires qui ont été dans une voiture de course ou qui ont un point de vue impartial sur les situations, faisant de leur mieux pour un travail qui est vraiment difficile. Et nous ne devons pas mettre tout le monde dans la même catégorie. Il y a quelques incohérences, mais je suis sûr que le président [de la FIA] va se pencher sur la question."

Il sera intéressant de voir si l'affaire d'Austin incitera Mohammed Ben Sulayem à se pencher à nouveau sur le système et sur la manière dont les choses sont faites, alors que la F1 fait à nouveau la une dans la presse pour de mauvaises raisons.