Portrait - Arrivé à 400 GP, Alonso "doit sentir qu’il est le meilleur"

Avant qu'il ne célèbre son 400e Grand Prix au Mexique ce week-end, Motorsport.com a interrogé Fernando Alonso sur son exploit historique en matière de longévité en Formule 1. Sa réponse, ainsi que les mots d'un bon ami, révèlent quelque chose d'inattendu sur l'un des personnages les plus acharnés du championnat

Le double champion du monde détient le record du plus grand nombre de départs en F1 depuis qu'il a dépassé Kimi Räikkönen en 2022. En atteignant les 400 GP (et les 397 départs), il n'est ni plus ni moins que le premier être humain à franchir cette étape.

"Ce n'est pas bon pour le dos, pour le cou, pour la colonne vertébrale", répond-il en plaisantant à moitié lorsque nous l'interrogeons sur les conséquences physiques de ce territoire inexploré.

De l'Alonso classique. La semaine dernière, dans le paddock d'Austin, il a discuté de son prochain départ en course en plaisantant (plus ou moins) sur le fait qu'il aurait "préféré faire la moitié des 400 courses et gagner un championnat de plus ou gagner plus de courses."

"Ce sont les statistiques importantes que vous voulez atteindre", ajoute-t-il.

Lire aussi : Formule 1 Fernando Alonso, la quête incessante du respect

La volonté d'Alonso de remporter d'autres succès en F1 est bien connue. Mais, comme nous allons le voir, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus profond et de plus humain en jeu. Mais d'abord, des statistiques. Car en 400 alignements en week-end de GP, les statistiques sont nombreuses.

Depuis ses débuts au GP d'Australie en 2001, 36% des week-ends de l'Histoire du championnat du monde de F1 ont vu Alonso exercer son métier. Alonso a effectué plus de 72 750 tours lors des week-ends de F1 et des séances d'essais, dont 21 578 tours de course. Il a effectué 735 arrêts au stand en F1. Son bilan par rapport à ses coéquipiers en F1 est de 292/107 en qualifications et, sans compter les 20 doubles abandons connus avec ses équipiers au fil de sa carrière, 262/114 en GP.

Sa période sabbatique en F1 lui a permis de remporter deux victoires aux 24 Heures du Mans - dont la dernière en 2019. Celle-ci demeure sa plus récente victoire en compétition, toutes catégories confondues. Il compte aussi un titre de champion du monde d'endurance et une victoire aux 24 Heures de Daytona.

Podium: vainqueur #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso

Par amour pour le sport et espoir de vaincre encore

Il y a cependant une donnée qui mérite d'être examinée ici. Alonso atteindra officiellement 400 départs en GP lors de la manche de 2024 au Qatar, le mois prochain, mais il célèbre cette étape ce week-end en voulant compter les trois événements où il s'est présenté et a fait le travail, mais où il n'a pas pu prendre le départ. Dans le cas du GP de Russie 2017, cela s'est produit lors du tour de formation au volant de sa McLaren.

"[Atteindre 400 courses] montre mon amour pour le sport et la discipline d'essayer de performer à un très haut niveau pendant plus de 20 ans", explique Alonso. "J'espère pouvoir fêter un bon week-end au Mexique. Je ne me réjouis pas des 400 prochaines, car cela n'arrivera jamais, mais d'au moins 40 ou 50 autres sur les deux prochaines années [chez Aston]."

Il souligne que "ce n'est pas un problème de suivre les jeunes en termes de condition physique" et que c'est "plus mentalement - les voyages, les événements - et [d'autres] pressions qui sont probablement les choses qui vous abîment le plus et qui vous empêchent probablement de courir à un moment donné". Mais il y a aussi quelque chose de très révélateur. Et très intéressant.

"C'est l'espoir que l'année prochaine sera la vôtre", explique-t-il pour expliquer pourquoi il compte entamer ses 22e et 23e saisons en F1, après avoir signé un nouveau contrat en avril. "C'est ce qui vous maintient en vie et vous motive."

Après 21 saisons de F1 réparties en trois périodes distinctes - au cours desquelles il a remporté deux titres mondiaux et s'est battu sans relâche pour en obtenir un autre, ces mots révèlent la déception qu'Alonso a ressentie lorsqu'il a su, presque immédiatement, que cette troisième couronne pourrait se refuser à lui.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Quand Alonso montre de la nervosité

Nous le savons grâce aux paroles de son ami et collègue de longue date, Pedro de la Rosa, qui a évoqué les réalisations d'Alonso dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com lors du GP des États-Unis, le week-end dernier.

"Il me dit toujours que le jour où il est le plus nerveux, tout au long de la saison, c'est le jour du shakedown", explique le pilote aux 104 départs en F1, qui a rencontré Alonso lorsque son compatriote espagnol a couru pour la première fois pour McLaren en 2007, alors que De la Rosa était pilote d'essai de l'équipe.

"Il dit : 'Parce que le jour du shakedown, je sais quel type de saison m'attend'. Il est tout simplement phénoménal lorsqu'il s'agit de sentir la voiture directement après deux tours."

[Sur sa nervosité] il dit : 'Le jour du shakedown, je sais quel type de saison m'attend'.

Un leader

Le plus grand changement que De la Rosa - aujourd'hui ambassadeur de l'écurie Aston - dit avoir remarqué chez Alonso depuis 2007, est la façon dont "il a immensément amélioré son anglais".

"Il n'y a plus de barrière linguistique", ajoute-t-il. "Son accent est très mauvais, comme le mien, très espagnol. Mais son vocabulaire est incroyablement étendu. Il n'hésite pas à utiliser l'anglais devant le plus grand nombre de personnes possible."

"Il a compris, d'après ce que j'ai vu, l'importance d'être un leader. Le leader doit avoir la qualité de dire les choses auxquelles les autres ne peuvent que penser. Et c'est là que Fernando a compris que pour devenir un vrai leader, il devait s'améliorer dans ce domaine. Peut-être de manière inconsciente, juste par expérience. Mais il est devenu un leader extrêmement fort, qui transmet toujours le bon message aux gens. Car pour gagner en Formule 1, il faut que 800 personnes poussent chaque jour, 24 heures sur 24. Et je pense que c'est là que Fernando est extrêmement bon maintenant, très complet."

"Il sait comment faire passer un message à tous ces gens en anglais. Son italien est également phénoménal et s'il doit le faire en italien, il le fait. Mais la différence fondamentale entre le Fernando que j'ai rencontré pour la première fois et le Fernando 2.0 - le dernier Fernando - est que depuis celui que j'ai rencontré en 2007, il est devenu un leader très complet."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Le sens de la critique

On parle beaucoup de l'autosatisfaction d'Alonso. Par exemple, lorsqu'on lui a demandé de choisir la meilleure course de sa première saison avec Aston en 2023, qui comptait huit podiums et une victoire perdue à Monaco, il a choisi sa course de Monza, où il a terminé neuvième. Alonso a expliqué que c'était "l'un de ces week-ends où il semble que la performance de la voiture et la mienne étaient dans une dimension différente".

Mais l'explication de De la Rosa nous permet de comprendre à quel point Alonso fait preuve d'une grande lucidité.

"Certains disent que c'est un pilote négatif", ajoute de la Rosa. "Il n'est pas négatif. Il est critique. C'est différent. Fernando n'est pas une personne négative. Quand une merde survient, il est la personne la plus positive avec une force intérieure que vous ne verrez jamais. Mais le fait est qu'il est très critique parce qu'il pense toujours à la façon dont il pourrait être plus rapide. Son seul souci en course automobile est : 'Ma voiture est-elle assez rapide ?'"

Cette "passion", comme le dit également De la Rosa, explique en grande partie pourquoi Alonso est toujours en F1 après tant d'années.

C'est pourquoi il passe ses intersaisons à participer à des courses de karting de 24 heures - agissant, selon De la Rosa, comme le "chef d'équipe" avec "sa feuille Excel, inscrivant tous les temps au tour et s'assurant que nous appliquons la meilleure stratégie possible".

Pedro de la Rosa, ambassadeur, Andy Stevenson, directeur sportif, Lance Stroll et Fernando Alonso.

Un pilote bouillonnant

Son acharnement est cependant parfois difficile à comprendre. Prenons l'exemple de sa prise de bec avec Liam Lawson, la recrue de VCARB, à Austin, le week-end dernier.

Lawson a déclaré qu'Alonso l'avait menacé de "le faire chier" après une passe d'armes lors du sprint d'Austin, et les deux hommes ont eu maille à partir dans le parc fermé après la course. Le principal enseignement de l'incident est que, dans l'ensemble, Lawson a tenu bon - après avoir fait forcé Alonso à sortir de piste dans des images qui n'ont pas été diffusées, expliquant toute la fureur de l'Espagnol.

Mais Alonso s'est ensuite signalé à Lawson en sortant volontairement des stands en le dépassant lors des qualifications du GP plus tard dans la journée, ce que le Néo-Zélandais a perçu comme la concrétisation de sa parole antérieure.

L'incident met en évidence la nature bouillonnante du personnage, que les fans chevronnés de F1 comprendront bien. Certains ne comprendront jamais pourquoi sa motivation le pousse à agir et à parler de la sorte. D'autres voient ce feu et l'admirent. D'autres encore se concentrent uniquement sur l'étonnante maîtrise de la course et la capacité d'adaptation d'une légende de la F1, qui n'a pas fini de faire parler d'elle.

L'envie d'encore plus

Pourtant, ce commentaire sur "l'espoir" semble révéler quelque chose de bien plus profond, autour du désir évident et de longue date d'Alonso de réparer les erreurs de ces titres manquants qui l'inspire apparemment toujours. Et peut-être que cela explique exactement pourquoi il continue à se battre si dur et à être "Fernando Alonso".

Dans la culture ultra-partisane de la F1 d'aujourd'hui, beaucoup ne seront pas d'accord. Mais c'est une théorie certainement beaucoup plus humaine - et donc plus intéressante - qui parle des ambitions et des craintes intérieures de chacun pour sa propre vie.

Surtout lorsqu'ils ont trouvé, comme Alonso l'a fait au plus haut niveau du sport automobile, et réussi à faire quelque chose qu'ils aiment profondément.

"Son habitat naturel se trouve dans le cockpit", explique Pedro de la Rosa. "C'est là qu'il se sent fort, et je pense que le fait qu'il se sente si fort en pilotant fait qu'il ne veut pas faire autre chose. Parfois, je lui demande : 'Pourquoi ne ferais-tu pas un autre sport, un autre travail ou quoi que ce soit d'autre ? Tu es encore très jeune'. Et il me répond : 'Mais je ne serai pas aussi bon que ce que je fais maintenant.'"

"Cela résume bien sa façon de penser. Il sait qu'il a un avantage. Il aime l'exploiter. Et il aime être le meilleur, se sentir le meilleur. Car cela ne veut pas dire qu'il doit gagner toutes les courses. Mais il doit sentir qu'il est le meilleur."